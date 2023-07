BVB: Adeyemi und verletzter Reyna dabei – zwei Spieler fehlen auf der USA-Reise

Borussia Dortmund ist am Montag mit einem 30-Mann-Aufgebot in die USA aufgebrochen. Spieler Nummer 31 könnte zeitnah in den Flieger steigen.

Am Montag ist Borussia Dortmund in die USA aufgebrochen. Dort reist der BVB von San Diego über Las Vegas bis nach Chicago, ehe es am 3. August zurück nach Deutschland geht. Neben zahlreichen Presseterminen stehen drei Testspiele an.

Am frühen Freitagmorgen (4.30 Uhr) geht es in San Diego gegen San Diego Loyal. In der Nacht auf den anschließenden Montag (31. Juli, 3 Uhr) trifft die Mannschaft von Edin Terzic in Las Vegas auf Manchester United. Den Abschluss macht letztlich in Chicago das Duell mit dem FC Chelsea (Donnerstag, 3. August, 2.30 Uhr).

Verletzter Reyna reist mit

30 Spieler sind dafür mit in den Flieger gestiegen. Wie sich bereits andeutete, ist auch Giovanni Reyna dabei. Der US-Nationalspieler wird zwar aller Voraussicht nach aufgrund einer Fußverletzung, die er sich im Finale um die CONCACAF Nation League gegen Kanada (2:0) zuzog, kein Spiel absolvieren können, dürfte in seinem Heimatland aber vor allem als Werbegesicht dienen.

Ebenfalls an Bord und möglicherweise vor seinem Testspiel-Debüt in diesem Sommer steht Karim Adeyemi. Der Angreifer fiel seit dem Saisonfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) mit einer Muskelverletzung aus und musste in den drei bisherigen Tests des BVB passen.

Individuelles Programm in Dortmund für Morey und Coulibaly

Zwei Spieler verpassen die Reise in die Staaten allerdings. Soumaila Coulibaly und Mateu Morey, die schon das Duell mit Rot-Weiß Erfurt (2:1) aufgrund von muskulären Problemen verpassten, sind nicht dabei. Beide absolvieren ein individuelles Programm in Dortmund.

Coulibaly war vor knapp zwei Wochen schon quasi weg, ehe sein Transfer zum FC Burnley in die Premier League doch noch überraschend scheiterte. Der 19-Jährige sollte zunächst verliehen und anschließend per Kaufpflicht, die dem Vernehmen nach in etwa bei 16 bis 18 Millionen Euro gelegen hätte, fest zur Mannschaft von Vincent Kompany wechseln. Bei jener Kaufpflicht soll es nach dem erfolgreichen Medizincheck allerdings zu Unstimmigkeiten gekommen sein, die den Deal letztlich platzen ließen – so deckte es Transferexperte Fabrizio Romano auf.

Anders die Situation bei Morey. Der leidgeprüfte Außenverteidiger verletzte sich bereits im DFB-Pokal-Halbfinale 2020/21 und stand seitdem lediglich in einem Drittliga-Spiel für 45 Minuten auf dem Platz, ehe ihn eine Knie-Operation erneut zur Pause zwang. In dieser Vorbereitung gab er sein Comeback bei den Profis und lief gegen Westfalia Rhynern (7:0) und Rot-Weiß Oberhausen (3:2) jeweils eine Halbzeit auf. Das Spiel in Erfurt verpasste er wiederum. Entsprechend geht man es nun vorsichtig mit dem 23-Jährigen an.

Folgt Sabitzer in die USA?

Ein weiterer Spieler könnte das Aufgebot in den USA allerdings bereits in Kürze aufstocken. Marcel Sabitzer hat sich am Montagmorgen auf den Weg nach Dortmund gemacht und soll zeitnah beim BVB unterschreiben. Wie „Sky“ berichtete, soll der Transfer, für den Schwarz-Gelb bis zu 19 Millionen Euro nach München überweisen soll, zeitnah über die Bühne gehen. In den nächsten 48 Stunden steht demnach der Medizincheck und die Unterschrift bis 2027 an, dann soll auch der Österreicher in die USA reisen.