Rückschlag für BVB-Star Reyna - erneute Pause droht

Giovanni Reyna hat sich erneut verletzt. Der Youngster von Borussia Dortmund trainiert derzeit nur individuell.

Einige Tage später als die übrige Mannschaft sind auch die Nationalspieler von Borussia Dortmund in die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison gestartet.

Giovanni Reyna konnte allerdings nur eingeschränkt mitwirken. Der 20 Jahre alte Offensivspieler ist Vereinsangaben zufolge angeschlagen ins Ruhrgebiet zurückgekehrt und absolvierte ein individuelles Programm. Der BVB bestätigte am Dienstag, dass der amerikanische Nationalspieler wegen einer nicht näher spezifizierten „Beinverletzung“ derzeit nur individuell trainiere. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining sei noch nicht abzusehen.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, droht dem Youngster sogar ein Ausfall über weite Strecken der Vorbereitung. Die Verletzung hatte er beim Sieg mit den USA im Finale der CONCACAF Nations League Mitte Juni erlitten.

Für Reyna ist es ein bitterer Rückschlag. Hinter dem Nationalspieler liegen bereits einige Verletzungen. In der Saison 2021/22 kam er gesundheitsbedingt nur zu zehn Einsätzen in der Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit verpasste Reyna sechs Partien aufgrund von Verletzungen und musste sich mit der Rolle als Joker begnügen.

Nur viermal gehörte er zur Startelf des Fast-Meisters, 18-mal wurde Reyna eingewechselt. Dennoch gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler sieben Tore und zwei Vorlagen.

Der gebürtige Engländer mit US-amerikanischer und portugiesischer Staatsbürgerschaft war als Jugendlicher aus dem Nachwuchs von New York City FC nach Dortmund gewechselt. Anfang 2020 feierte er sein Bundesliga-Debüt im Alter von 17 Jahren. Seitdem kam er in 107 Einsätzen für den BVB zum Einsatz und erzielte 17 Tore sowie 16 Vorlagen.

Reyna wird also nicht mit dabei sein, wenn die Borussen am Mittwoch ihr nächstes Testspiel bestreiten. Um 18 Uhr (im RS-Liveticker) gastiert das Team von Trainer Edin Terzic beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. (mit dpa)