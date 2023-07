Pantovic aus Union-Kader gestrichen - Ex-Bochumer reagiert: "Ist schon hart"

Vor einem Jahr wechselte Milos Pantovic vom VfL Bochum zu Union Berlin. Dort muss er einen weiteren Rückschlag verkraften.

Mit seinem Wechsel vom VfL Bochum zu Union Berlin wollte Milos Pantovic eigentlich den nächsten Schritt machen. Doch sein erstes Jahr in der Hauptstadt verlief ernüchternd: Während die Köpenicker mit dem Einzug in die Champions League den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierten, kam Pantovic nur zu 13 Einsätzen in der Bundesliga. Kein einziges Mal gehörte der 27 Jahre alte Offensivspieler zur Startelf.

Und nun musste der Ex-Bochumer einen weiteren Rückschlag verkraften. Er wurde aus dem Kader für die Testspiele gegen Rapid Wien unter der Woche (3:0) und Holstein Kiel gestrichen - offenbar aus sportlichen Gründen.

"Bei den ersten beiden Testspielen war ich noch dabei, jetzt plötzlich nicht mehr", reagierte Pantovic gegenüber Sport1 auf seine Ausbootung. "Draußen zu sein, während alle anderen spielen, ist schon hart und ein bisschen verwunderlich. Das Feedback der sportlichen Leitung war zuletzt eigentlich positiv. Es ist überraschend, dass es nun in diese Richtung geht."

Schon vergangene Saison konnte sich der gebürtige Münchener nicht gegen die Konkurrenz im Mittelfeld durchsetzen. Durch die Verpflichtungen von Spielern wie Lucas Tousart (Hertha BSC), Brenden Aaronson (Leeds United/Leihe) oder Alex Kral (Spartak Moskau/Leihe) hat sich die Situation noch einmal verschärft.

VfL Bochum: Pantovic erzielte spektakuläre Tore

Pantovic gibt sich dennoch kämpferisch: "Ich nehme die Situation aber an und scheue mich nicht vor der Herausforderung", sagte der Deutschserbe. "Ich bin ambitioniert, will spielen und bin bereit zu kämpfen. Es muss aber fair sein. In der letzten Saison konnte ich mich schon nicht zeigen und habe keine richtige Chance bekommen." Einem Wechsel gegenüber zeigte er sich gegenüber Sport1 dennoch offen.

Ganz anders sah das noch zu Bochumer Zeiten aus. Sowohl im Aufstiegsjahr als auch in der Bundesliga kam Pantovic regelmäßig für den VfL zum Einsatz. In Erinnerungen blieben vor allem seine spektakulären Weitschuss-Tore gegen Hoffenheim und Freiburg im Herbst 2021. Insgesamt bestritt Pantovic 100 Pflichtspiele für den Revierklub (13 Tore, 14 Vorlagen).

Nach der Sommerpause steht der frühere serbische Juniorennationalspieler womöglich wieder regelmäßig auf dem Rasen - für einen neuen Verein.