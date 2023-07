Gladbach: Für rund eine Million Euro - Top-Talent wechselt ins Ausland

Borussia Mönchengladbach hat ein Top-Talent aus seiner U19-Mannschaft ins Ausland verkauft.

Nachwuchsspieler Noah Adedeji-Sternberg aus der U19 von Borussia Mönchengladbach wechselt zur neuen Saison zum belgischen Erstligisten und Champions-League-Qualifikations-Teilnehmer KRC Genk.

Nach Informationen der "Rheinischen Post" soll der Bundesligist eine Ablösesumme in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro erhalten - in etwas die Summe, die die Fohlen für Robin Hack ausgegeben haben. Der Linksaußen wurde vor wenigen Tagen von Arminia Bielefeld zu Borussia Mönchengladbach für 1,1 Millionen Euro transferiert.

"In Noah Adedeji-Sternberg verlieren wir ein vielversprechendes Talent, dem wir eine klare Perspektive bei Borussia aufgezeigt haben. Leider hat uns der Spieler nachdrücklich signalisiert, dass er diesen Weg nicht mitgehen möchte. Unter diesen Voraussetzungen haben wir nach intensiven Gesprächen mit dem KRC Genk Modalitäten vereinbart, unter denen wir diesem Wechsel nun zugestimmt haben", sagt Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.

Adedeji-Sternberg war 2019 von Rot-Weiß Oberhausen in den Fohlen-Stall gekommen. Zur Saison 2021/22 rückte der offensive Mittelfeldspieler in die U17 der Fohlen auf und absolvierte 16 B-Junioren-Bundesliga-Spiele, in denen er sechs Treffer erzielte.

In der abgelaufenen Spielzeit, in der Adedeji-Sternberg für Borussias U19 auflief, absolvierte er 14 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga West (2 Tore) und sechs Partien in der DFB-Sonderspielrunde (5 Tore) für die Fohlen. Darüber hinaus lief er zweimal für die belgische U17-Nationalmannschaft auf.

Neuer U19-Trainer bei Borussia Mönchengladbach

Nach dem Alexander Ende die U19 der Gladbacher Richtung Drittligist SC Verl verlassen hat, steht dessen Nachfolger fest. Oliver Kirch, der von 2003 bis 2007 als aktiver Spieler selbst die Schuhe für die Fohlen schnürte, wird neuer Cheftrainer der jungen Fohlen-Elf. Er arbeitete die letzten beiden Spielzeiten für die U19 des Hamburger SV. Noah Adedeji-Sternberg wird dann dem Kirch-Kader nicht mehr angehören.