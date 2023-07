Im Ausland: Ex-Gladbach-Trainer Daniel Farke hat einen neuen Job gefunden

Das hat ja nicht lange gedauert: Rund einen guten Monat nach seiner Entlassung bei Borussia Mönchengladbach hat Daniel Farke einen neuen Job gefunden.

Daniel Farke kehrt nach seinem missglückten Bundesliga-Intermezzo bei Borussia Mönchengladbach nach England zurück.

Der 46-Jährige, 2019 und 2021 Premier-League-Aufsteiger mit Norwich City, übernimmt als Teammanager den Zweitligisten Leeds United.

Farke unterschrieb beim Absteiger einen Vierjahresvertrag. Er tritt die Nachfolge von Sam Allardyce an, dem es nicht gelungen war, Leeds in den letzten vier Saisonspielen zu retten.

Die Gladbacher hatte Fußballlehrer Farke nach nur einer Saison und der Saisonabschluss-Platzierung zehn wieder verlassen müssen. In einer Pressemitteilung des Ex-Meisters Leeds bedankte er sich nun "für den warmen Empfang bei einem wunderbaren Klub". Klares Ziel ist der Aufstieg.

Daniel Farke: Oberliga in Lippstadt, Premier League in Norwich, Bundesliga in Mönchengladbach

Farke arbeitete zunächst zwischen 2009 und 2015 als Sportdirektor und Trainer beim SV Lippstadt, den er in seiner sechsjährigen Amtszeit mit zwei aufeinanderfolgenden Meisterschaften zwischenzeitlich bis in die Regionalliga West führte. Im Herbst 2015 übernahm der gebürtige Westfale die U23 von Borussia Dortmund, mit der in der Saison 2016/17 Vizemeister in der Regionalliga West wurde.

Im Sommer 2017 wechselte er nach England und führte Zweitligist Norwich City sofort in die Premier League. Zwar stieg der Klub direkt wieder ab, doch in der Saison 2020/21 gelang Farke mit den "Canaries" der direkte Wiederaufstieg. Am 11. Spieltag der darauffolgenden Spielzeit musste Farke dort seinen Hut nehmen.

Nach dem Aus bei Norwich übernahm Farke im Januar 2022 das Traineramt beim FK Krasnodar. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine löste er dort seinen Vertrag Anfang März wieder auf, ohne ein Pflichtspiel mit der Mannschaft absolviert zu haben. Zum 1. Juli 2022 unterschrieb er in Mönchengladbach, spielte mit der Borussia aber eine enttäuschende Bundesliga-Saison und musste Anfang Juni am Niederrhein seine Koffer packen. Nun ist wieder Zeit für die Insel und Leeds United. wozi mit dpa