Karrieresprung: Traore - 2020/2021 noch beim KFC Uerdingen aktiv, ab sofort in der Bundesliga

Der 1. FC Heidenheim hat seinen dritten Zugang für die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte vorgestellt. Es handelt sich um einen ehemaligen KFC-Uerdingen-Spieler.

Omar Haktab Traoré wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück zum Zweitliga-Meister und Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Der 25-jährige Rechtsverteidiger wurde am Mittwoch (28. Juni) offiziell vorgestellt erhält beim FCH einen Kontrakt bis zum Sommer 2026.

"Omar hat uns in der abgelaufenen Saison bei Osnabrück sehr beeindruckt. Er war einer der Top-Rechtsverteidiger in der 3. Liga und hat dazu den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit dem VfL geschafft. Mit seinen 25 Jahren ist er immer noch entwicklungsfähig und wir erhoffen uns von ihm, dass er gemeinsam mit uns den nächsten Schritt in der Bundesliga geht", sagt Robert Strauß, FCH Bereichsleiter Sport, über den Neuzugang.

Traoré ist ein Musterbeispiel dafür, was man im Fußball alles erreichen kann, wenn die richtige Einstellung an den Tag gelegt wird. Der gebürtige Osnabrücker begann nämlich seiner Karriere bei Rasensport Osnabrück und durchlief nach seinem Wechsel zum VfL Osnabrück dort nahezu alle Jugendmannschaften. Doch einen Profivertrag erhielt er an der Bremer Brücke nicht.

Ich freue mich auf die Mannschaft, meine erste Saison in der Bundesliga und werde Vollgas geben, um das entgegengebrachte Vertrauen zurückzahlen. Omar Haktab Traoré

Im Januar 2018 schloss sich der 1,87-Meter große Rechtsverteidiger dann dem Regionalligisten SV Rödinghausen an. Rödinghausens Sportchef Alexander Müller holte Traoré einst aus der Vereinslosigkeit. 51 Spiele (ein Tor, acht Vorlagen) im Rödinghausen-Dress und eineinhalb Jahre später gelang ihm dann mit dem Wechsel zum KFC Uerdingen (20 Spiele, kein Tor, keine Vorlage, Anm. d. Red.) der Sprung in die 3. Liga, ehe er im Juli 2021 wieder zu seinem Heimatklub, dem VfL Osnabrück, zurückkehrte.

In den zurückliegenden zwei Jahren an der Bremer Brücke sammelte Traoré 69 Einsätze (fünf Tore, neun Vorlagen) in der 3. Liga, spielte drei Partien im Niedersachsenpokal und lief zweimal im DFB-Pokal auf. Er gehörte zweifelsohne zu den besten Rechtsverteidigern der 3. Liga.

Omar Haktab Traoré ist nach Benedikt Gimber (SSV Jahn Regensburg) und Nikola Dovedan (Austria Wien) der dritte Zugang des 1. FC Heidenheim.

Klar, dass sich der ehemalige Regionalligaspieler über den persönlichen Karrieresprung in die Bundesliga freut. Traoré sagt: "Es war natürlich schön, vor zwei Jahren wieder zu meinem Heimatklub zurückzukehren und dann auch noch solche Erfolge mit dem VfL feiern zu dürfen. Den Schwung aus dem Aufstieg in die 2. Bundesliga möchte ich jetzt mit nach Heidenheim nehmen, an meine Leistungen anknüpfen und mich nochmal weiterentwickeln. Ich freue mich auf die Mannschaft, meine erste Saison in der Bundesliga und werde Vollgas geben, um das entgegengebrachte Vertrauen zurückzahlen."