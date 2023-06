FC Bayern München: RB-Star ist da! Vertrag bis 2027 - "Für mich geht ein Traum in Erfüllung"

Über Monate wurde über diesen Transfer spekuliert. Nun ist er offiziell: Der FC Bayern München hat einen Star von RB Leipzig verpflichtet.

Konrad Laimer hat beim FC Bayern München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom DFB-Pokalsieger Leipzig nach München. Das teilte der Deutsche Meister am Freitag, 9. Juni 2023, offiziell mit.

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern: "Wir freuen uns, Konrad Laimer verpflichtet zu haben. Er kommt als neuer, alter DFB-Pokalsieger zu uns - und gemeinsam werden wir jetzt hier beim FC Bayern hoffentlich noch viele weitere große Siege und Titel feiern."

Laimer wurde in der Jugendakademie des FC Red Bull Salzburg ausgebildet und gab im September 2014 sein Profi-Debüt. Mit Salzburg feierte der Mittelfeldspieler drei Meisterschaften und drei Pokalsiege, ehe er im Sommer 2017 zu RB Leipzig wechselte.

Für die Sachsen absolvierte Laimer 190 Pflichtspiele (15 Tore) und gewann dort zwei Mal den DFB-Pokal (2022 und 2023). Im September 2019 debütierte Laimer für die österreichische Nationalmannschaft und absolvierte bislang 26 Länderspiele für sein Heimatland (zwei Tore).

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt. Ich werde alles für den Verein und die Fans geben. Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele - genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen. Ich kann es kaum erwarten", sagt Laimer.

FC Bayern München: Einige Leihspieler könnten zurückkommen

Laimer ist der erste offizielle Neuzugang der Bayern für die Saison 2023/2024. Marcel Sabitzer (Manchester United), Alexander Nübel (AS Monaco), Malik Tillman (Glasgow Rangers), Gabriel Vidovic (Vitesse Arnheim) und Bright Arrey-Mbi (Hannover 96) werden zunächst einmal zum 1. Juli 2023 zurückkommen. Sie alle waren ausgeliehen. Welcher dieser Spieler aber am Ende in der Saison 2023/2024 zum Kader des FC Bayern München gehören wird, ist fraglich.