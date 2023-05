Schalke: Trio um Tom Krauß fehlt zum Start in die entscheidende Woche

Der FC Schalke 04 bereitet sich auf das Saisonfinale in der Bundesliga vor. Beim Training am Montag fehlten drei S04-Profis.

Mit einer öffentlichen Trainingseinheit ist der FC Schalke 04 in eine entscheidende Woche gestartet. Am kommenden Samstag entscheidet sich, ob die Königsblauen erneut den Gang in die 2. Bundesliga antreten müssen oder die Klasse halten.

Da S04 am vergangenen Wochenende nicht über ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt hinaus kam, muss der Revierklub mindestens einen Punkt im Auswärtsspiel bei RB Leipzig holen und zugleich auf passende Ergebnis der Konkurrenz hoffen, um den direkten Abstiegsplatz 17 zu verlassen.

Zum Beginn der Trainingswoche vor dem Saisonfinale musste Trainer Thomas Reis auf ein Trio verzichten. Neben Mittelfeldspieler Tom Krauß fehlten Verteidiger Henning Matriciani und Stürmer Kenan Karaman.

Krauß war gegen Frankfurt aufgrund von muskulären Problemen im hinteren Oberschenkel ausgewechselt geworden. Eine Untersuchung stand am Montagnachmittag noch aus. Derweil fehlten Matriciani und Karaman aus Gründen der Belastungssteuerung. Sie absolvierten ein individuelles Programm in der Halle.

Schalke: Ralf Fährmann beim Training gefeiert

Rund 500 Fußball-Fans verfolgten die öffentliche Einheit am Trainingsplatz. Torhüter Ralf Fährmann, der zuletzt verletzungsbedingt nicht spielen konnte, wurde mit Sprechchören gefeiert. Der 34-Jährige könnte für die Partie der Schalker am Samstag bei RB Leipzig wieder eine Option sein. Sein Vertreter Alexander Schwolow hatte gegen Frankfurt gepatzt. Lizenzspieler-Leiter Gerald Asamoah wollte einen Wechsel im Tor der Gelsenkirchener nicht ausschließen.

Vor dem 34. Spieltag liegt Schalke auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Gelsenkirchener haben einen Punkt Rückstand auf den VfL Bochum auf dem Relegationsrang und auf den VfB Stuttgart auf Platz 15. Während S04 in Leipzig gastiert, empfängt Bochum Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart die TSG Hoffenheim. (mit RS)