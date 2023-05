Bundesligist Hertha BSC trifft am 33. Spieltag auf den VfL Bochum. Das sagt Coach Pal Dardai vor der richtungsweisenden Partie.

Endspiel für die "Alte Dame"! Für Hertha BSC geht es am kommenden Samstag (20. Mai, 15.30 Uhr) um die Existenz in der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenletzte trifft im "Sechs-Punkte-Spiel" auf den direkten Konkurrenten VfL Bochum.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Hertha BSC liegt fünf Zähler hinter dem Relegationsplatz zurück (Schalke 04) und muss dieses Spiel gewinnen, um überhaupt noch im Rennen um den Klassenerhalt dabei zu bleiben. Und auch dann wäre die Mannschaft von Cheftrainer Pal Dardai auf weitere Patzer der Mit-Abstiegskandidaten angewiesen. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage, wäre der Gang in die 2. Liga definitiv besiegelt.

Über 60.000 Zuschauer werden am Samstag im Berliner Olympiastadion erwartet. Kelian Nsona (Knie-OP), Jessic Ngankam (Gelbsperre), Tolga Cigerci (muskuläre Probleme) und Filip Uremovic (Kopfverletzung) werden definitiv ausfallen. Hinter dem Einsatz von Marc-Oliver Kempf steht noch ein Fragezeichen, aber Dardai ist guter Dinge, dass der Innenverteidiger gegen Bochum mitwirken kann.

In den letzten Tagen lag der Fokus des Cheftrainers darauf, die 2:5-Klatsche beim 1. FC Köln aufzuarbeiten. "Für mich ist es unverständlich, dass wir gegen Köln alles vergessen haben, was wir gegen Stuttgart auf den Platz gebracht haben. Deshalb gab es am Montag auch eine ausführliche Analyse", erklärte Dardai.

Es kommen wieder über 60.000 Fans, das ist ein Highlight. Die Mannschaft muss gewinnen am Samstag! Für die Fans, für die Mitarbeiter, für uns alle. Pal Dardai.

Eine besondere Anspannung verspürt der 47-Jährige derweil nicht: "Ich habe nicht das Gefühl, dass sie zittern oder unsicher wirken. Wir wissen, dass wir es nicht mehr in unserer eigenen Hand haben – aber genau das muss uns gierig machen, dass wir bei uns das Positivste rausholen. Es kommen wieder über 60.000 Fans, das ist ein Highlight. Die Mannschaft muss gewinnen am Samstag! Für die Fans, für die Mitarbeiter, für uns alle."

Sportdirektor Benjamin Weber fordert gegen den VfL ebenfalls einen Dreier: "Auch wenn die Chance noch so klein ist, liegt der Fokus bei allen auf dem Spiel gegen den VfL Bochum. Aufgegeben hat niemand, wir wollen einen Sieg am Samstag einfahren. Aber wir sind natürlich trotzdem auch realistisch."