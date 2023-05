VfL Bochum: Jung-Profi fällt nach Verletzungs-Schock lange aus

Verletzungs-Schock für Mohammed Tolba vom VfL Bochum. Der Jungprofi wird monatelang ausfallen.

In der U19-Sonderspielrunde ist dem VfL Bochum am vergangenen Wochenende ein Achtungserfolg gelungen. Mit 2:1 setzte sich das Team von Heiko Butscher gegen den FC Bayern München durch.

Diesen Sieg haben die Bochumer allerdings teuer bezahlt. Denn U19-Kapitän Mohammed Tolba, der bereits über einen Profivertrag verfügt, zog sich eine Verletzung zu. Anfang der Woche folgte die niederschmetternde Diagnose: Der 18-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, wird damit monatelang ausfallen.

"Der VfL wünscht dem 18-jährigen Verteidiger einen optimalen Heilungsverlauf und wird ihn bestmöglich bei seiner Genesung unterstützen", schrieben die Bochumer in einer Mitteilung. "Kopf hoch und alles Gute, Mo!" Tolba hatte sich in der ersten Halbzeit gegen Bayern das rechte Knie verdreht. Nach 25 Minuten musste der Defensivspieler ausgewechselt werden.

Für den deutschen U19-Nationalspieler mit ägyptischen Wurzeln ist es ein Rückschlag auf seinem Weg in den Profifußball. Schon im vergangenen Sommer absolvierte er die Vorbereitung mit den Profis, sammelte Einsätze in Testspielen. An den ersten Bundesliga-Spieltagen dieser Saison gehörte er zum Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Anfang dieses Jahres unterzeichnete er einen Lizenzspielervertrag bis 2025 beim Revierklub.

VfL Bochum: Tolba ab Sommer fester Teil des Profikaders

In diesem Sommer sollte Tolba dauerhaft ins Profiteam eingegliedert werden. Doch aufgrund seiner Verletzung muss er in dieser Zeit in der Reha arbeiten, dürfte frühestens rund um den Jahreswechsel wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Für seine Teamkollegen in der U19 stehen nach dem Sieg gegen Bayern noch vier Partien in der Sonderspielrunde an. An diesem Mittwoch geht es zu Bayer Leverkusen (10. Mai), danach stehen Duelle gegen Hertha BSC und Darmstadt 98 an.