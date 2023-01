VfL Bochum: Profivertrag für U19-Kapitän - "Nächster logischer Schritt"

Der VfL Bochum hat den Kapitän seiner U19 mit einem Profivertrag ausgestattet. Er unterschrieb bis 2025.

Nach drei Neuzugängen im Winter erhält der Kader des VfL Bochum weiteren Zuwachs - diesmal allerdings aus den eigenen Reihen. Der Revierklub macht Mohammed Tolba zum Profi, das verkündete der VfL am Donnerstagnachmittag. Tolba ist der Kapitän der Bochumer U19 und hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

"Wir sind vom Leistungspotenzial von Mohammed Tolba vollends überzeugt, seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Es macht uns stolz, dass wir ein weiteres Top-Talent aus den eigenen Bochumer Reihen an uns binden können", wird Sportchef Patrick Fabian zitiert. "Sein erster Profivertrag beim VfL ist also der nächste logische Schritt in seiner persönlichen Entwicklung."

Der gebürtige Essener mit ägyptischen Wurzeln kann in der Defensive alle Positionen bekleiden. Er hat bereits Spuren im Bundesliga-Kader hinterlassen: Tolba bestritt die Vorbereitung auf die laufende Saison mit den Profis und gehörte an den ersten vier Spieltagen zum Aufgebot von Ex-Trainer Thomas Reis. Zum Einsatz kam er noch nicht.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich dem Verein, dem ich so viel zu verdanken habe, etwas zurückgeben kann", sagt der Abwehrmann. Tolba spielt bereits seit 2015 für den VfL und machte mit seinen Auftritten in den Junioren-Bundesligen auch den DFB auf sich aufmerksam: Im vergangenen Oktober debütierte er für die U19-Nationalmannschaft.

Die Winter-Transfers des VfL Bochum Zugänge: Moritz Broschinski (BVB), Keven Schlotterbeck (SC Freiburg/Leihe), Pierre Kunde (Olympiakos Piräus/Leihe) Abgänge: Tarsis Bonga (Eintracht Braunschweig), Jannes Horn (1. FC Nürnberg/Leihe), Tim Oermann (Wolfsberger AC/Leihe)

Nun zeigt Tolba sich optimistisch, "dass die Mannschaft, die mich so toll aufgenommen hat, den Klassenerhalt in der Bundesliga schafft. Natürlich möchte ich mich auf höchstem Niveau beweisen. Dafür bin ich bereit, weiter zu lernen und mich in den Dienst in der Mannschaft zu stellen."