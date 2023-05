Der FC Schalke 04 legt im Bundesliga-Abstiegskampf vor. Die Königsblauen treten beim Europapokal-Anwärter FSV Mainz 05 an.

An das Hinspiel zwischen Schalke 04 und Mainz 05 hat S04-Trainer Thomas Reis sehr gute Erinnerungen. Die Königsblauen gewannen durch ein Tor von Simon Terodde mit 1:0, für Reis war es der erste Sieg bei seinem neuen Verein. 17 Spieltage später ist die Saison beinahe beendet - und Schalke benötigt unbedingt erneut drei Punkte (20.30 Uhr/DAZN).

Als Tabellenvorletzter gehen die Schalker ins Spiel, könnten durch einen Sieg die direkten Abstiegsplätze mindestens vorübergehend verlassen. Gelingt das nicht, könnte das eine Vorentscheidung im Abstiegskampf sein - in einer Woche tritt S04 beim FC Bayern München an.

Doch wie wahrscheinlich ist ein Schalker Erfolg? Statistisch nicht besonders. Die Mainzer sind heimstark, besiegten den FC Bayern vor zwei Wochen mit 3:1. Sie hoffen noch auf die Teilnahme am Europapokal. Schalke hingegen hat von den vergangenen 42 Bundesliga-Auswärtsspielen nur eins gewonnen, spielte zuletzt dreimal (1:1 in Augsburg, 0:2 in Hoffenheim, 0:4 in Freiburg) schlecht. Ein geflügeltes Wort in Gelsenkirchen in diesen Tagen war: "Wir müssen auswärts unser Heimspiel-Gesicht zeigen." Das sagten viele: Verantwortliche, Spieler, Trainer und, und, und.

Über den Gegner sagt Reis: "Mainz spielt eine tolle Runde. Sie haben durch ihre Spielweise viel Selbstvertrauen getankt und sich gut entwickelt. Wir wollen aber auf uns schauen und unsere Spielweise durchsetzen." In der Anfangsformation gibt es zwei Änderungen: Rechtsverteidiger Cedric Brunner kehrt für Jere Uronen zurück. In der Innenverteidigung ersetzt Sepp van den Berg den angeschlagenen Maya Yoshida.

Der Mainzer Trainer Bo Svensson geht optimistisch ins Heimspiel und sagt mit Blick auf das Hinspiel: "Wir sind seitdem deutlich stabiler geworden. Wir hatten in der Hinrunde mehr Up and Down. Für mich geht es in erster Linie darum, die Leistung auf den Platz zu bringen. Das müssen wir noch vier Mal abliefern und dann schauen wir, was wird." Svensson muss kurzfristig auf Nationalspieler Anton Stach (Magen-Darm-Grippe) verzichten.

So spielen Mainz 05 und Schalke 04

Mainz: Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes, da Costa - Barreiro, Kohr - Lee, Aaron - Onisiwo, Ajorque. Trainer: Svensson

Schalke: Schwolow - Brunner, van den Berg, Kaminski, Matriciani - Kral, Krauß - Zalazar - Drexler, Frey, Bülter. Trainer: Reis

Schiedsrichter: Jöllenbeck