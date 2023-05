Bayern München - Matthäus' Rat an Tuchel: Mehr Müller wagen

Beim 2:0 gegen Hertha BSC kam Thomas Müller beim FC Bayern von der Bank. Lothar Matthäus empfiehlt Trainer Thomas Tuchel, auf die Vereinsikone zu setzen - und spricht über einen Abgang.

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rät Bayern-Trainer Thomas Tuchel, im Titelrennen stärker auf Vereinsikone Thomas Müller (33) zu bauen.

„In dieser schwierigen Phase würde ich eher auf die Anführer-Qualitäten setzen, als mich an meinem Positionsplan zu halten. Deshalb würde für mich aktuell kein Weg an Müller vorbeiführen, erst recht nicht gegen so einen schwachen Gegner wie Hertha BSC und in einer Phase, in der es unbedingt darum geht, wenigstens deutscher Meister zu werden“, schrieb der frühere Münchner Kapitän (62) in einer Sky-Kolumne.

Beim 2:0 gegen die Berliner war Müller am Sonntag in der 61. Minute eingewechselt worden. Auch in beiden Viertelfinals in der Champions League gegen Manchester City kam der Offensivspieler von der Bank. Vor der Partie gegen Hertha stand Müller in der Liga jedoch fünfmal nacheinander in der Anfangsformation, ebenso wie beim Pokal-Aus gegen den SC Freiburg.

„Thomas Tuchel sieht in diesem Kader wohl nicht die ideale Position für ihn“, schrieb Matthäus, der auch einen Abgang Müllers im Sommer thematisierte. „Wenn man nach der Saison eine Analyse macht und der Trainer sowohl der Mannschaft als auch den Verantwortlichen erklärt, was er sich für die kommende Saison wünscht und vorstellt, dann würde es mich überraschen, wenn Müller plötzlich wieder zum Stammspieler wird. Und dann ist wohl der Punkt erreicht, an dem er sich den Transfermarkt mindestens ganz genau anschaut, um nicht zu sagen geht.“

Müller spielte in seiner Profi-Karriere für keinen anderen Verein als den FC Bayern und steht derzeit noch bis Ende der kommenden Saison bei den Münchnern unter Vertrag.