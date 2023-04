Bundesliga: Eintracht-Coach Glasner angezählt - "Dann packe ich meine Sachen"

Eintracht Frankfurt hat mit dem 1:1 gegen den FC Augsburg die Negativserie auf neun sieglose Bundesligaspiele ausgebaut. Mittlerweile ist auch Trainer Oliver Glasner nicht mehr unumstritten.

Oliver Glasner starrte versunken in Gedanken und mit einem leeren Blick in eine unbestimmte Ferne, während Trainerkollege Enrico Maaßen in der Pressekonferenz das Spiel kommentierte.

Nach dem 1:1 (1:0) gegen den FC Augsburg ist Eintracht Frankfurt seit neun Spielen in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg und der österreichische Coach nicht mehr unumstritten. Auf die Frage nach seiner Zukunft am Main antwortete er bemüht gelassen: „Wenn jemand sagt, das kann jemand besser als Oliver Glasner, dann packe ich meine Sachen. Aber da bin ich entspannt und zuversichtlich.“

Aus der Führungsetage des hessischen Traditionsclubs, der mit dem Coach die Europa League gewann und in die Champions League eingezogen war, gab es bisher keine Hinweise auf eine mögliche Trennung. „Wir müssen jetzt zusammen da durch“, meinte Sportvorstand Markus Krösche. Dabei ist nach dem mageren Remis die Hoffnung, in der Bundesliga noch voranzukommen und es in die Europa League zu schaffen, geplatzt.

Gelingen kann es noch mit dem Gewinn des DFB-Pokals. Dazu müssen die mental stark angeschlagenen Frankfurter im Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr) beim VfB Stuttgart siegen. „Im Pokal müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen“, forderte Krösche und fügte resolut hinzu: „Wir müssen ganz anders auftreten und mit aller Macht das Spiel gewinnen.“ Man habe zuletzt viel geredet, doch jetzt gehe es darum, „keine Alibis und Ausreden zu suchen und uns an die eigene Nase zu packen“.

Wenn man die Leistung gesehen habe, müsse man aber sagen, so Krösche, dass die Mannschaft die Lage wohl nicht begriffen habe. Nationaltorwart Kevin Trapp verneinte dies energisch: „Ich widerspreche nur ungern meinem Chef, aber ich weiß, dass wir in der Mannschaft sicherlich wissen, um was es geht.“

Mit einem Sieg und dem Einzug ins Pokal-Finale am 3. Juni in Berlin könnte die Eintracht-Krise erst einmal beendet werden. „Es war sicher nicht unser bestes Spiel“, sagte Trapp. Trotzdem dürfe man nicht „die Hände über dem Kopf zusammenschlagen“ und sagen, alles sei schlecht: „Wir wissen, dass wir in der Lage sind, vor allem in K.-o.-Phasen anders aufzutreten. Am Mittwoch könnten wir mit dem Finaleinzug einiges gut machen. Wir haben den Charakter, um unser großes Ziel zu erreichen.“

Gegen Augsburg gelang durch ein Eigentor von Elvis Rexhbecaj (25. Minute) zunächst die Führung, ehe die nachlässige Eintracht-Abwehr den Ausgleich durch Ermedin Demirovic (58.) möglich machte. Die Frankfurter müssen in Stuttgart aber endlich wieder Chancen kreieren und die Tore selber schießen. „Wir arbeiten Fußball mehr, als dass wir Fußball spielen. Es gelingt uns derzeit nicht, Torchancen herauszuspielen“, klagte Glasner.