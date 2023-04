In zwei Wochen spielt Schalke 04 beim FSV Mainz 05. Es gab Gerüchte über den Kartenverkauf. Das sagt der Gastgeber zu den Vorwürfen der S04-Fans.

Der FC Schalke 04 steht in der Fußball-Bundesliga vor wegweisenden Wochen. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel beim SC Freiburg an, am 29. April wird in der heimischen Arena gegen Werder Bremen gespielt, bevor es am 5. Mai gegen den FSV Mainz geht. Und gerade bei diesem Auswärtsspiel ist die Frage: Wie viele Schalke-Fans dürfen in der Mewa-Arena dabei sein?

33.305 Zuschauer fasst das Mainzer-Stadion. Frust machte sich bei den S04-Anhängern breit, als in den Sozialen Medien das Gerücht aufkam, dass es keinen freien Kartenverkauf geben würde. Quelle war die Aussage einer Mitarbeiterin am Ticketschalter. Ein Mittel, um die Zahl der Schalke-Fans im Stadion zu limitieren?

Damit es nicht erneut zu einer "Invasion" wie in Hoffenheim kommt, als rund 15.000 Gäste-Fans die Königsblauen unterstützten und für eine Heimspielatmosphäre im Stadion sorgten? Ohne freien Verkauf würden nur Mitglieder des FSV sicher Karten für das Spiel bekommen, Schalke-Fans stünde maximal das vorgeschriebene Gästekontingent von zehn Prozent der Gesamtkapazität zur Verfügung.

Diese Redaktion horchte noch einmal in Mainz nach. Und Schalke-Fans können sich nun doch Hoffnung machen:

"Die Information ist nicht korrekt", heißt es aus der Mainzer Geschäftsstelle zu den Gerüchten. "Es wird einen freien Kartenvorverkauf geben, diesen werden wir voraussichtlich Anfang kommender Woche kommunizieren."

Für die Fans der Königsblauen sieht es also so aus, als gäbe es sehr wohl die Chance auf Karten für die Partie in Rheinland-Pfalz. Abzuwarten ist jetzt, wie der Verkauf dann tatsächlich ablaufen wird.

Abzuwarten ist auch, wie sich Schalke am Sonntag in Freiburg schlägt. Die Freiburger rechnen dank limitiertem Kartenverkauf nur mit 3400 S04-Fans, und nach dem grandiosen 5:2 gegen Hertha BSC muss Schalke-Trainer Thomas Reis im Breisgau in der Summe gleich neun Akteure ersetzen.

Cedric Brunner (Schulterverletzung), Ralf Fährmann (Muskelfaserriss), Justin Heekeren (Kreuzbandverletzung), Soichiro Kozuki (Fuß-OP), Tom Krauß (5. Gelbe Karte), Sebastian Polter (Trainingsrückstand), Tim Skarke (Risswunde am Fuß), Éder Balanta (Innenbandzerrung) und Maya Yoshida (Muskelfaserriss) sind nicht einsatzbereit.