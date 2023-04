Schalke: Sechs Ausfälle im Kellerduell, bei Gedanken an S04-Karawane hat Reis "Gänsehaut"

Kellerduell für den FC Schalke. In Hoffenheim muss die Mannschaft von Trainer Thomas Reis was holen, so sieht es vor den 90 Minuten aus.

Nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen, der ersten Pleite im Jahr 2023, steht für den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 das wichtige Kellerduell bei der TSG Hoffenheim an (Sonntag, 19.30 Uhr). In der Tabelle ist Schalke wieder auf Rang 17 gefallen, die TSG sammelte zuletzt zwei Siege in Serie, gleichbedeutend mit dem Sprung auf Platz 15. Mit einem Sieg wäre Schalke auf einen Zähler ran, bei einer Niederlage wäre die TSG erst einmal weg. Die Fahrt nach Sinsheim kann S04-Trainer Thomas Reis aber weiter nicht mit dem gesamten Kader antreten. Verzichten muss er auf Ibrahima Cissé (Gelb-Rot bei der U23), Justin Heekeren (Kreuzbandverletzung), Soichiro Kozuki (Fuß-OP), Sebastian Polter (Kreuzbandverletzung), Jere Uronen (Adduktorenprobleme) und Sepp van den Berg (Knöchelprobleme). Moritz Jenz oder Thomas Ouwejan stehen aber vor dem Comeback, daher betonte S04-Trainer Thomas Reis: "Fast jeder angeschlagene Spieler kann es derzeit schaffen. Es sieht sehr gut aus. Ich hoffe, ich kann dann eine Entscheidung treffen, wer überhaupt im Kader stehen wird." So könnte Schalke spielen Fährmann - Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani - Kral, Krauß - Zalazar - Drexler, Bülter - Frey Gelbsperre droht: Bülter, Krauß, Terodde Personell sah es also schon schlechter aus, auch das Bayer-Spiel wurde abgehakt und aufgearbeitet, wie Reis berichtet: "Wir haben gegen einen tollen Gegner ein paar Dinge nicht gut gemacht. Der Gegner hat das ausgeschöpft. Wir haben analysiert, warum sie uns drei Tore einschenken konnten. Die Mannschaft war sehr selbstkritisch. Wir wissen, was wir jetzt vor der Brust haben. Das Spiel war schnell abgehakt. Natürlich musst du aber die Dinge, die nicht optimal waren, vor Augen führen." Bis zu 15.000 Schalker sollen den Weg nach Hoffenheim antreten. Bei dem Gedanken an die S04-Karawane bekommt Reis "Gänsehaut", wie er berichtete. Sein Zusatz: "Seit ich auf Schalke bin, habe ich viel erlebt. Das ist die nächste Stufe. Das ist sensationell, alle wollen dazu beitragen, den Klassenerhalt zu erreichen. Es ist super, wenn viele Fans dabei sind, die dich unterstützen wollen. Das kann auch dazu beitragen, das eine oder andere Prozent herauszukitzeln."

Zur Startseite