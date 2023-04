Kreisligist TSV Bassum III kann sich im Derby gegen den SC Twistringen IV auf prominente Unterstützung freuen. Ailton wird für die Niedersachsen auflaufen.

Wohl jedem Fußball-Fan in Deutschland ist sein Name ein Begriff. Die Rede ist von Aílton Gonçalves da Silva, oder auch kurz Ailton. Der Mittelstürmer absolvierte zu seiner aktiven Zeit für den SV Werder Bremen, Schalke 04, Hamburger SV und MSV Duisburg insgesamt 219 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei 106 Tore.

Zum Jahresende 2013 beendete der "Kugelblitz", wie der Stürmer genannt wurde, seine aktive Karriere. Werder Bremen veranstaltete am 6. September 2014 im Weserstadion ein Abschiedsspiel, das mit 40.000 Zuschauern ausverkauft war.

Seitdem war der Brasilianer in verschiedenen deutschen TV-Formaten zu sehen – ob bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" oder "Let’s Dance". Obwohl seine Laufbahn seit fast zehn Jahren vorbei ist, wird der heute 49-Jährige tatsächlich nochmal die Fußballschuhe schnüren und sein Comeback für den TSV Bassum III in der 3. Kreisklasse Diepholz geben. Im Derby gegen den SC Twistringen IV soll es soweit sein (30. April, 15 Uhr).

Der TSV Bassum III steht mit drei Punkten aus 15 Partien auf dem letzten Tabellenplatz und kann die Unterstützung des früheren Bundesliga-Stars sicherlich gut gebrauchen. Zunächst einmal ist es geplant, dass Ailton nur im Derby spielt. Ob weitere Spiele folgen, ist noch unklar.

Ailton wollte unbedingt noch einmal ein Pflichtspiel bestreiten, egal ob in der Bundesliga oder eben in der 3. Kreisklasse. Ailton ist einer der schillerndsten Bundesliga-Stürmer aller Zeiten und vor allem hier in der Region eine absolute Legende. Dennis Hammer.

Dennis Hammer, verantwortlicher Vertreter des Kreisligisten, sprach im Interview mit Fussball.de über das Comeback des 49-Jährigen: "Der Kontakt kam über unseren Spieler Oliver Launer zustande. Ailton wollte unbedingt noch einmal ein Pflichtspiel bestreiten, egal ob in der Bundesliga oder eben in der 3. Kreisklasse. Ailton ist einer der schillerndsten Bundesliga-Stürmer aller Zeiten und vor allem hier in der Region eine absolute Legende. Wir wollen einen schönen Fußball-Nachmittag hier beim TSV verbringen. Es wird Einlaufkinder geben, ansonsten gibt es wie immer Getränke und Bratwürste. Ailton hat uns Tore, Tore, Tore versprochen. Darauf hoffen wir natürlich."

Im Jahr 2004 wurde der Mittelstürmer als erster Ausländer zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt, nachdem er Werder Bremen mit 34 Treffern in 39 Partien zum Double führte und mit 28 Saisontoren Bundesliga-Torschützenkönig wurde.

Nach diesem Erfolg wechselte er nach Gelsenkirchen zum FC Schalke 04. Trotz 20 Pflichtspieltreffer in einer Saison verließ er den Verein nach nur einem Jahr wieder. Mit den Knappen wurde er Vizemeister, stand im DFB-Pokal-Finale und gewann den UI-Cup.