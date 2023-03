Schalke: Leihspieler Bozdogan spricht über seine Zukunft

Can Bozdogan ist derzeit vom FC Schalke 04 an den FC Utrecht verliehen. Der junge Mittelfeldspieler spricht über seine Zukunft.

Can Bozdogan galt einst als eines der größten Fußballtalente in Deutschland, doch der Durchbruch bei den Profis des FC Schalke 04 gelang ihm nicht.

Derzeit läuft der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler für den FC Utrecht in der niederländischen Eredivisie auf. Nach einem Engagement bei Besiktas Istanbul in der Vorsaison ist es die zweite Leihe in Serie für Bozdogan.

Und obwohl der feine Techniker bei beiden Stationen überzeugen konnte, ist es unwahrscheinlich, dass er in der nächsten Saison seinen bis 2024 laufenden Vertrag auf Schalke erfüllt.

"Ich versuche immer das Beste aus meiner Situation zu machen. Dass Schalke mich ein zweites Mal verliehen hat und nicht mit mir plant, nehme ich nicht persönlich", sagte Bozdogan nun gegenüber der Sport Bild. "Wenn meine Zukunft nicht bei Schalke liegt, dann eben woanders. So ist das Fußballgeschäft."

Diese Schalke-Profis sind derzeit verliehen: Kerim Calhanoglu (SV Sandhausen), Can Bozdogan (FC Utrecht), Florian Flick (1. FC Nürnberg), Marvin Pieringer (SC Paderborn), Reinhold Ranftl (Austria Wien), Blendi Idrizi (Jahn Regensburg), Dries Wouters (KV Mechelen)

Zwar wird Bozdogan seit Ende Februar von einer Knieverletzung ausgebremst, doch zuvor gehörte er in Utrecht zum Stammpersonal von Trainer Michael Silberbauer. 18 Einsätze mit einem Tor und fünf Vorlagen steuerte der gebürtige Kölner bereits für den Tabellensiebten der Eredivisie bei.

Gut möglich, dass Bozdogan deshalb über den Sommer hinaus für Utrecht auflaufen wird. Die Niederländer könnten eine im Leihvertrag verankerte Kaufoption ziehen - Bozdogan würd es offenbar gefallen. "Ich freue mich, in Utrecht zu sein, fühle mich aktuell sehr gut aufgehoben und kann mir sehr gut vorstellen, weiter beim FC Utrecht zu spielen", sagte er. "Wenn du spürst, dass der Verein und der Trainer voll hinter dir stehen, hast du natürlich mehr Selbstvertrauen auf dem Platz."

Und auch auf lange Sicht hat sich der einmalige deutsche U20-Nationalspieler bereits einen Plan zurechtgelegt. "Ich würde sehr gerne in der Premier League spielen, das ist mein Ziel. Ich finde Arsenal cool."