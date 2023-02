Schalke: So läuft es für Can Bozdogan in den Niederlanden

Can Bozdogan gilt als eines der großen deutschen Talente. Aktuell ist er vom FC Schalke an den FC Utrecht ausgeliehen. So läuft es für ihn in den Niederlanden.

Der FC Utrecht ist in den Niederlanden so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Binnen zehn Tagen trotzte das Team dem Tabellenzweiten AZ Alkmaar in der Eredevisie zunächst zu Hause in einem irren Spiel ein 5:5 ab. Nun gewann Utrecht sogar im Achtelfinale des Beker-Pokals mit 2:1 nach Verlängerung in Alkmaar.

Bei beiden Spielen in der Startelf: Can Bozdogan. Im Sommer wechselte Bozdogan vom FC Schalke 04 auf Leihbasis nach Utrecht. Auf den ersten Blick ein Rückschritt für den technisch versierten Mittelfeldspieler, der in der U19 mit großen Vorschusslorbeeren vom 1. FC Köln als eines der größten Talente Deutschlands zum S04 geholt wurde, sich aber bei den Profis nicht durchsetzen konnte.

Denn im Jahr zuvor lief Bozdogan für Besiktas Istanbul auf. Obwohl er in der Türkei seinen Marktwert erheblich steigern konnte und auch regelmäßig – sogar in der Campions League - zum Einsatz kam, zog Besiktas die Kaufoption in Höhe von knapp drei Millionen Euro dann aber wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht. Eine große Enttäuschung für den U-Nationalspieler, der gerne dort geblieben wäre.

Dann gab ihm Schalke zu verstehen, dass eine weitere Leihe Sinn macht. „Auf seiner Position ist die Konkurrenz in unserem Kader sehr groß, so dass es für Can schwierig geworden wäre, auf viele Spielminuten zu kommen. Das haben wir von Anfang an offen und transparent mit ihm kommuniziert“, sagte der damalige Sportdirektor Rouven Schröder. „Deshalb ist der Wechsel zum FC Utrecht für beide Seiten sinnvoll: Can hat dort bessere Chancen auf Einsatzzeiten und wir konnten unseren Kader um eine Position verkleinern. Wir wünschen Can für seine Zeit in Utrecht alles Gute.“

Can Bozdogan: Utrecht kann ihn für gut zwei Millionen Euro fest verpflichten

Dass sich Bozdogan im Nachbarland wohl fühlt, postet er regelmäßig über Instagram. „Nächste Runde“, schrieb er zuletzt nach dem Pokalerfolg. „Aber ich möchte die Aufmerksamkeit auf die verheerenden Umstände in der Türkei und Syrien legen. Jede Spende, und sei sie auch noch so klein, zählt. Ich wünsche allen Betroffenheit Stärke. Meine Gedanken sind bei euch.“

Die Niederländer liehen den 21-Jährigen, der in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024 hat, für eine Summe von 500.000 Euro für eine Saison plus Kaufoption aus. Diese soll bei 2,1 Millionen Euro liegen. Und offenbar scheint der Plan aufzugehen. Bislang machte Bozdogan schon 20 Spiele für Utrecht und erzielte dabei ein Tor. Seit der Däne Michael Silberbauer im Dezember das Traineramt übernahm, stand Bozdogan immer in der Anfangsformation und überzeugt dort auf der Achter-Position. Die niederländischen Medien gehen bereits davon aus, dass Utrecht die Option ziehen wird. Dann wäre das Kalkül der Königsblauen aufgegangen.

Ob es nicht vielleicht sinnvoll gewesen wäre, einen gereiften Can Bozdogan in der kommenden Saison bei einem eventuellen Neuanfang in der 2. Liga selbst im Kader zu haben, steht auf einem anderen Blatt. Das liegt nicht mehr in Schalker Hand.