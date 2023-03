FC Bayern München: Das sagt Tuchel zu seinem Engagement beim Rekordmeister

Am Samstagmittag - 25. März 2023 - wurde Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern München offiziell vorgestellt. Das hat er gesagt.

Der FC Bayern München hat am Samstag Thomas Tuchel (49) als neuen Cheftrainer und Nachfolger des beurlaubten Julian Nagelsmann präsentiert.

Tuchel erhält bei den Bayern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Thomas Tuchel über...

... seine neue Aufgabe: "Ich bin davon überzeugt, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, vom FC Bayern angefragt zu werden. Wenn du eine Unterschrift unter den Vertrag setzt, ist es eine große Ehre. Mein ausdrücklicher Dank für das Vertrauen geht an Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić, Herbert Hainer und Uli Hoeneß. Auch wenn man eine Weile im Ausland arbeitet, wird einem der Stellenwert des FC Bayern nochmal mehr bewusst. Die DNA des Clubs ist eine Verpflichtung. Bei den Bayern geht es ums Gewinnen, auch um die Art und Weise. Der Kader ist einer der talentiertesten und besten Kader in Europa. Es ist eine große Vorfreude, mit diesem Kader zusammenzuarbeiten. Man kann mit diesem Kader um jeden Titel spielen. Das ist auch eine große Verpflichtung. Am Ende ist es auch ein persönlicher Grund, in der Nähe von meiner Familie zu arbeiten. Es ist eine Konstellation von vielen Gründen, schnell zuzusagen."

... den Ablauf der Verpflichtung: "Der Zeitpunkt war überraschend, ich habe nicht damit gerechnet und es gab vorher auch keinen Kontakt. Ich bin davon ausgegangen, dass ich meine Karriere im Ausland fortsetze. Das erste Gespräch war am Dienstagabend. Die Größe der Herausforderung hat dann den Ausschlag gegeben, dass ich es machen möchte. Ich war schon einmal sehr eng mit Bayern in Kontakt. Damals konnte ich nicht warten. Es wäre niemals angemessen, jemanden unter Druck zu setzen. Es ging sehr schnell, es ist ein Top-Lösung für mich."

Thomas Tuchel als Trainer: 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2004: VfB Stuttgart NLZ 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2008: FC Augsburg Nachwuchskoordinator 1. Juli 2008 bis 3. August 2008: FSV Mainz 05 U19 4. August 2008 bis 30. Juni 2014: FSV Mainz 05 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2017: Borussia Dortmund 1. Juli 2018 bis 29. Dezember 2020: Paris St. Germain 26. Januar 2021 bis 7. September 2022: FC Chelsea 24. März 2023 bis ?: FC Bayern München

... die kommenden Aufgaben: "Wir haben nicht wirklich viel Zeit. Die Nationalspieler werde ich voraussichtlich erst am Freitag sehen. Es ist ein überraschender Zeitpunkt, auch weil in allen Wettbewerben der Titel noch möglich ist. Daher ist weniger mehr, es wird um Details gehen. Ich habe eine Idee, was man machen kann und eine große Vorfreude. Es geht darum, um alle Titel mitzuspielen."

... das Trainerteam: "Auch mein Trainerteam war nicht vorbereitet, deshalb auch ein großes Dankeschön an die Flexibilität der Familien. Arno Michels und Zsolt Löw werden dabei sein, die schon seit über zehn Jahren mit mir zusammenarbeiten. Wir hoffen, dass wir noch Anthony Barry, der aktuell noch bei Chelsea unter Vertrag steht, dazubekommen."