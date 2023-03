Schalke: So begründet Benedikt Höwedes sein Aus beim DFB

Schalke-Legende Benedikt Höwedes blickt auf die derzeit aus seiner Sicht erfreuliche Situation von Schalke 04 und begründet sein Aus beim DFB.

Benedikt Höwedes ist eine Legende des FC Schalke 04, und noch immer verfolgt der 35-Jährige die Spiele der Königsblauen. Und so schmerzte ihn der Blick auf die Ergebnisse der Hinrunde. „Gerade zu Beginn der Saison waren nicht viele Emotionen auf dem Platz, da war nicht viel Leidenschaft zu erkennen und vielleicht war auch kein großer Plan dahinter“, sagte Höwedes in der aktuellen Ausgabe der ran Bundesliga Webshow. „Mit Thomas Reis haben die Schalker aber einen Trainer gefunden, der neue Energie geschaffen hat und das Stadion begeistert. Man sieht, was machbar ist. Das Momentum spricht aktuell für Schalke.“

Seit acht Spielen ist Schalke 04 nun ungeschlagen, am Samstag gab es ein 1:1 gegen den FC Augsburg. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist wieder da. „Das haben sie sich erarbeitet“, sagt Höwedes. „Wer hätte vor dem Beginn der Rückrunde damit gerechnet, dass die Schalker überhaupt noch eine Chance haben? Das ist beeindruckend, aber am Ende zählt nur, ob du absteigst oder nicht. Aber wenn man sieht, welche Leidenschaft und welch ein Zusammenhalt da entstanden sind, ist das toll."

Auch einzelne Spieler hätten das Glück wieder erzwungen. "Wir sind uns einig, dass die Schalker im Vergleich zur Konkurrenz nicht die maximale Qualität haben, aber ich bin der ganz klaren Auffassung, dass man sich Spielglück erarbeiten kann“, sagt Höwedes und blickt besonders auf Stürmer Marius Bülter. „Gerade Marius Bülter ist wahnsinnig gut vorangegangen und hat die Mannschaft angetrieben. Er steckt viel Herzblut hinein – das hat die Schalker Familie wahnsinnig vermisst in den letzten Jahren. Man sehnt sich danach, dass Spieler auf dem Platz stehen, die das letzte Hemd für Schalke geben."

Licht ins Dunkel brachte Höwedes auch in puncto DFB. Der Halterner ist seit Jahresbeginn nicht mehr Teammanager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Nicht etwa wegen des Fiaskos bei der WM in Katar. Nein, ausschlaggebend waren für den Ex-Schalker auch „familiären Gründe. Mein Vertrag lief nur bis zum Dezember. Wir bekommen im Mai zum dritten Mal Nachwuchs“, sagte der Rio-Weltmeister. Höwedes war im August 2021 in neuer Rolle zur DFB-Auswahl zurückgekehrt.

Schalke-Legende Höwedes will mehr Zeit mit der Familie

Bereits in seiner Zeit als Profi bei Lok Moskau (2018 bis 2020) habe er gemerkt, „dass ich mehr Zeit mit der Familie haben möchte – gerade wenn die Kinder noch so klein sind und sie mich brauchen“, erläuterte Ex-Schalke-Profi Höwedes die Trennung: „Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, mir die Zeit zu nehmen, weil ich noch relativ jung bin. Ich genieße das unheimlich, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.“