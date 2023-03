Schalke-Trainer Thomas Reis: "Ich stehe jedes Mal mit Gänsehaut da"

Der FC Schalke 04 hat sich mit 1:1 vom FC Augsburg getrennt. Bei Trainer Thomas Reis sorgte die große Fan-Unterstützung beim Auswärtsspiel für Gänsehaut.

Auch am Sonntagmorgen war Augsburg noch Königsblau. Einen Tag nach dem 1:1 im Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und Schalke 04 waren in den Cafés der Stadt noch reichlich Fans der Gelsenkirchener unterwegs. Mehr als 7000 Anhänger der Schalker hatten die rund 600 Kilometer weite Reise auf sich genommen – viele von ihnen hatten das Fußballspiel mit einem Wochenendurlaub in Bayern verbunden. „Ein Auswärtsspiel 600 Kilometer entfernt fühlt sich mit 7000 Fans wie ein Heimspiel an“, staunte Schalkes Abwehrchef Maya Yoshida.

Nur etwa 3000 Tickets für den Gästebereich, also rund zehn Prozent der Stadionkapazität, sind offiziell an die Schalker gegangen. Doch etliche S04-Fans haben sich auch Eintrittskarten für die Blöcke rund um den Gästebereich gekauft, sodass fast ein Drittel des Stadions in blau gefärbt war.

Dass derart viele Schalker in Augsburg dabei waren, hat selbst FCA-Trainer Enrico Maaßen überrascht, wie S04-Coach Thomas Reis erklärt hat. „Er hat gesagt, dass es gigantisch war, wie viele Fans wieder dabei waren“, sagt Reis. Und auch der Schalker war begeistert: „Ich stehe jedes Mal mit Gänsehaut da und bin absolut stolz, Trainer von Schalke 04 sein zu dürfen.“

Und der Trainer ist überzeugt, dass die vielen Fans der Mannschaft auch auf dem Platz helfen. „Zu 100 Prozent, das machen sie jede Woche. Das ist der Wahnsinn, ich habe das Gefühl, es werden immer mehr.“ Gerade in hektischen Phasen helfe die Unterstützung enorm, betont Reis. „Es beflügelt, einen Schritt mehr zu gehen.“





Und angespornt von ihren Fans gingen die Schalke-Profis in der Schlussphase des Spiels tatsächlich bis an ihre Grenzen und schaffen in Überzahl kurz vor dem Abpfiff doch noch den Ausgleichstreffer. In der Nachspielzeit verwandelte Marius Bülter einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand und sorgte dafür, dass Schalke auch im achten Spiel der Bundesliga-Rückrunde ungeschlagen bleibt.