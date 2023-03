Bei BVB-Gala: Sky-Kameramann durch Pyrotechnik verletzt

Die 6:1-Gala von Borussia Dortmund über den 1. FC Köln wurde von einem Unfall überschattet. Ein Kameramann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. Köln (6:1) ist am Samstagabend ein Kameramann des übertragenden Senders "Sky" durch Pyrotechnik am Auge verletzt worden. Das teilte Kommentator Wolff-Christoph Fuss während der Live-Übertragung mit.

Demnach habe sich der Kameramann zur Behandlung ins Krankenhaus begeben. Im Block der mitgereisten Kölner Fans waren Feuerwerkskörper und bengalische Feuer gezündet worden. Fuss: "Er befindet sich in ärztlicher Behandlung und ist auf dem Weg ins Krankenhaus."

Kölns Lizenzspielleiter Thomas Kessler gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Ich habe die Info kurz nach dem Spiel auf das Handy bekommen. Das darf auf gar keinen Fall passieren, dass wenn jemand seinen Job macht, verletzt wird. Dann muss man in aller Deutlichkeit darüber reden."

Sportlich gesehen, hatten die Kölner in Dortmund keine Chance. Die Borussia legte eine echte Gala-Vorstellung ab.





"Zieht den Bayern die Lederhosen aus!", schallte es von den Rängen im mit 81.365 Zuschauern ausverkauften Stadion. Durch die 6:1 (4:1)-Gala gegen den 1. FC Köln reist der BVB mit mächtig Rückenwind zum großen Titel-Duell nach München im Anschluss an die Länderspielpause. Dank seines höchsten Bundesliga-Saisonsieges eroberte das Team von Trainer Edin Terzic am Samstag zumindest für eine Nacht die Tabellenführung von Bayern.

"Das war ein rundum verdienter Sieg", sagte Kapitän Marco Reus, der mit einem Doppelpack (32. und 70. Minute) großen Anteil am Erfolg hatte, gegenüber "Sky". Es war wichtig, wieder Tabellenführer zu werden und Druck zu machen. Dann haben wir in zwei Wochen ein richtig geiles Spiel vor der Brust", sagte Reus mit Blick auf das mit Spannung erwartete Duell bei den Bayern am 1. April. wozi mit dpa