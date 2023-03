Schalke: Reis spricht über das Personal und seine Rückkehr nach Bochum

Der FC Schalke 04 gastiert am Samstag im brisanten Ruhrderby beim VfL Bochum. Das sagt S04-Coach Thomas Reis über das Personal und die Rückkehr zu seinem Ex-Klub.

Knapp ein halbes Jahr nach seiner Freistellung beim VfL Bochum kehrt Thomas Reis an die Castroper Straße zurück. Mit dem FC Schalke 04 gastiert der Trainer am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) im Ruhrstadion. Aufgrund der Tabellenkonstellation und Reis' geräuschvollem Abschied vom VfL könnten die Vorzeichen vor dem kleinen Derby kaum brisanter sein.

Schalke steht auf dem letzten Tabellenplatz und kommt in einem Formhoch, während die Kurve beim VfL zuletzt nach unten zeigte. Mit einem Sieg würden die Königsblauen an den Bochumern vorbeiziehen.

"Es wird schwierig, wir wissen, was auf uns zukommt. Bochum ist unheimlich heimstark, auch wenn sie gerade eine weniger erfolgreichere Phase haben. Wir hingegen wollen weiter erfolgreich bleiben", sagte Reis auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag.

Und zu seiner Rückkehr zu seinem langjährigen Verein fügte der Coach an: "Mir ist bewusst, dass auf pikante Aussagen gewartet wird. Die Trennung war sehr unschön. Letztlich steht aber ein wichtiges Spiel für uns an, das klar im Vordergrund steht." Er sei "völlig entspannt", so der 49-Jährige. "Ich freue mich auf die Rückkehr. Der Empfang ist mir egal."

Erfreulich für den 49-Jährigen: Rechtsverteidiger Cedric Brunner kehrt nach seinem Nasenbeinbruch zurück in den Kader. Er wird mit einer Maske auflaufen und sei "definitiv einsatzfähig", so Reis.

Dünn bleibt die Personaldecke auf der linken Abwehrseite mit den Ausfällen von Jere Uronen und Thomas Ouwejan. Zuletzt verteidigte Henning Matriciani auf der Defensivbahn. Denkbar wäre zudem, dass Mehmet Aydin, der zuletzt Brunner auf rechts vertrat, auf die andere Seite wechselt.

Bei Flügelflitzer Soichiro Kozuki, der zuletzt ebenfalls fehlte, geht es aufwärts. "Er hat wieder mittrainiert", so Reis, "wir müssen schauen, ob er ein Kandidat für den Kader oder die Startelf ist."

Definitiv ausfallen werden die Langzeitverletzten Sebastian Polter (Kreuzbandverletzung), Justin Heekeren (Kreuzbandriss), Sepp van den Berg (Trainingsrückstand) sowie Kapitän Danny Latza (Muskelverletzung) und Tim Skarke (Fußprellung).