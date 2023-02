Schalke: Moritz Jenz: Woran seine Karriere fast gescheitert wäre

Moritz Jenz will am Samstagabend mit dem S04 den wichtigen Heimsieg gegen den VfB Stuttgart einfahren. Seine Karriere wäre aber beinahe gescheitert, bevor sie richtig Fahrt aufnahm.

Seit Moritz Jenz für den FC Schalke 04 spielt, haben die Königsblauen kein Gegentor mehr kassiert. Das liegt auch an den starken Leistungen des 23-Jährigen, der sich sofort als die gehoffte Verstärkung erwiesen hat. Am Samstag gegen den VfB Stuttgart (18.30 Uhr) soll nun endlich auch der erste Sieg im Trikot des S04 gelingen.

An seiner Seite findet auch der Japaner Maya Yoshida zu seiner eigentlichen Klasse. „Er ist noch ein sehr junger Spieler, aber schon sehr erfahren“, lobte Yoshida jüngst seinen neuen Mitspieler. In einem Interview mit dem „Schalker Kreisel“ erzählte der vom französischen Erstligisten FC Lorient ausgeliehene Jenz nun, dass seine Karriere beinahe bereits zu Ende gewesen wäre, bevor sie überhaupt so richtig begonnen hat.

Und das kam so. Bereits als Teenager zog Jenz mit seiner Familie nach England, um sich beim FC Fulham in der Nachwuchsakademie ausbilden zu lassen. Eigentlich sollte es zum großen FC Liverpool gehen, aber der nahm nach einem Personalwechsel im Nachwuchsbereich Abstand.

Mit 17 Jahren stand Jenz dann am Scheideweg. „Mit 17 hatte ich ein durchwachsenes Jahr. Ich habe viel gespielt, war aber mental nicht voll bei der Sache, bin vielleicht ein wenig nachlässiger geworden und habe Dinge schleifen lassen“, sagte er dem Vereinsmagazin der Königsblauen. „Dazu gesellen sich Ablenkung und auch mal Essen aus Kummer.“ Mit Döner, Cola und Playstation soll er sich seine Zeit vertrieben haben, sagte er mal dem Portal "Spox".

Danach habe er sich aber mit seinen Zielen auseinandergesetzt und festgestellt, dass er etwas ändern müsse. Ernährungsumstellung, ausreichender Schlaf, Fokussierung und Sondertraining seien wichtige Faktoren für den Erfolg gewesen.

Damit sich dieser auch bei den Königsblauen nachhaltig einstellt, will Jenz weiter so performen, wie in den ersten vier Spielen. Denn der Berliner würde gerne noch länger bei den Knappen bleiben. Doch das funktioniert nur im Falle des Klassenerhalts. Dann greift wohl eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro. Das entspricht seinem aktuellen Marktwert.