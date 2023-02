FCU-Trainer über Schalke: "Sie hatten von allen Bundesligisten die meisten Torschüsse"

Der 1. FC Union Berlin empfängt am Sonntag (19. Februar, 15.30 Uhr) den FC Schalke 04. Bei einem Sieg kann "Eisern Union" die Bundesliga-Tabellenspitze übernehmen.

Tabellenzweiter gegen den Letzten der Bundesliga: Eindeutiger könnte das Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und FC Schalke 04 auf dem Papier gar nicht sein. Eben: Auf dem Papier scheint dies eine klare Sache zu sein. Auf dem Rasen könnte es ganz anders aussehen.

Vor den zuletzt starken Schalker warnt auch Union-Cheftrainer Urs Fischer und sagte im Vorfeld der Partie: "Sie haben zuletzt dreimal torlos gespielt, sowohl vorne als auch hinten. In den letzten drei Spielen hatten sie von allen Bundesligisten die meisten Torschüsse und auch in der Defensive haben sie sich stabilisiert. Sie kommen über die Physis und sind generell unbequem zu bespielen. Entscheidend wird, was in Zone zwei passiert, sie gehen viel in direkte Duelle und gehen auch oft auf den zweiten Ball. Ich denke, es wird eine schwere Partie, aber wir freuen uns auch darauf."

Das Loblied auf Schalke ist für Thomas Reis und Co. ganz nett zu hören. Jedoch weiß natürlich auch der S04-Trainer wie stark die "Eisernen" sind. Und die Berliner werden natürlich auch nach den Samstagsergebnissen eine zusätzliche Motivation verspüren. Denn nach dem 2:3 der Bayern in Mönchengladbach könnte Union Berlin mit einem Sieg über Schalke die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernehmen.

Reis meinte vor dem Spiel: "Urs Fischer macht großartige Arbeit. Die Spieler wissen genau, was sie zu tun haben. Sie haben wenig Ballbesitz, aber verteidigen sehr gut und haben ein brutales Umschaltspiel. Wir wollen natürlich dort punkten, auch wenn es uns vielleicht wieder nicht viele Leute zutrauen, aber wir fahren dahin und wollen gewinnen."

Wie stark Union ist beweist nicht nur der 2. Tabellenplatz, sondern auch die Heimstatistik: Neun Spiele, sieben Siege, zwei Remis. Zur Erinnerung: 37 Auswärtsspiele in Serie konnte Schalke 04 nicht gewinnen - Bundesliga-Negativrekord.