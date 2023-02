Bayern wartet: Gladbacher Personalsorgen vor Wiedersehen mit Sommer

Borussia Mönchengladbach plagen vor dem Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern München und dem Wiedersehen mit Ex-Keeper Yann Sommer Personalsorgen.

Am Donnerstag fehlten einige Stammspieler im Training, vor allem für Marcus Thuram wird es wegen muskulärer Probleme bis zum Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eng. „Bei Tikus ist es kritischer. Er muss bei 100 Prozent sein. Das wird ein enges Rennen“, sagte Trainer Daniel Farke am Donnerstag.

Wie der französische Vize-Weltmeister konnte auch US-Profi Joe Scally in dieser Woche bislang noch nicht trainieren. Indes hat Farke beim Außenverteidiger mehr Hoffnung, dass er am Freitag das Abschlusstraining absolvieren kann: „Dann ist er auch im Spiel dabei.“ Fraglich sind zudem die Einsätze von Julian Weigl (Magen-Darm-Probleme) und Luca Netz (Oberschenkelprobleme).

Trotz der Probleme ist Farke guter Dinge, dass sein Team gegen den Rekordmeister eine bessere Leistung zeigt als zuletzt beim 0:0 gegen Schalke 0:4 oder dem 1:4 bei Hertha BSC. „Das wird jetzt ein anderes Spiel. Man kann das Bayern-Spiel schlecht mit dem Schalke-Spiel oder dem Hertha-Spiel vergleichen“, sagte Farke. „Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir auch gegen richtig gute Mannschaften für Punkte infrage kommen.“

Torhüter Yann Sommer, der im Januar nach achteinhalb Jahren in Gladbach zum FC Bayern gewechselt war, soll am Samstag vor dem Spiel offiziell verabschiedet werden. „Er findet das top und freut sich. Ich gehe davon aus, dass er auch vernünftig empfangen wird“, sagte Sportchef Roland Virkus.