Gladbach vor Schalke: Farke schwärmt von Itakura, mit voller Kapelle zum zweiten Sieg in Serie

Borussia Mönchengladbach kann gegen den FC Schalke am Samstag fast aus dem Vollen schöpfen.

Das Topspiel der Fußball-Bundesliga bestreiten am Samstag (18:30 Uhr) Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke. Und auf die Borussia trifft das zu, was auch für die Königsblauen gilt.

Der Kader wird immer voller, Trainer Daniel Farke beklagt kaum noch Ausfälle. Lediglich hinter Manu Koné (Entzündung im hinteren Oberschenkelbereich) und Lars Stindl (Rückenprobleme) stehen noch kleinere Fragezeichen.

Gute Vorzeichen für die Borussia, die zum Ende der Englischen Woche auch endlich den ersten Sieg im Jahr 2023 feiern konnte. Nach dem 2:3 gegen Leverkusen und dem 0:1 in Augsburg gab es einen 4:1-Erfolg in Hoffenheim.

Den will Farke nun bestätigt sehen: Wir sind hochmotiviert, endlich mal zwei Siege in Serie hinzulegen. Wir wollen die gute Auswärtsleistung bestätigen und nachlegen. Aber wir wissen auch, dass das darauf folgende Spiel dann immer das schwerste ist."

So könnte Gladbach spielen Omlin - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné (Neuhaus) - Hofmann, Kramer, Stindl (Plea) - Thuram

Gegen die Königsblauen wird er in der Abwehr natürlich wieder auf Ko Itakura setzen, der aus Gelsenkirchen vor der Spielzeit nach Gladbach wechselte. Der Coach schwärmt von seinem Innenverteidiger: "Ko Itakura ist ein wichtiger Spieler für uns. Er ist ein Top-Charakter und bereits nach der kurzen Zeit eine Führungsfigur. Mit seinen Qualitäten in der Spieleröffnung tut er uns gut. Er agiert bislang hervorragend und kann gerne so weitermachen."

Damit gegen Schalke die drei Punkte in Gladbach bleiben, wobei Farke weiß, wie schwer das wird. Denn die Knappen zeigen sich derzeit verbessert, was auch das 0:0 gegen den 1. FC Köln bestätigte. Farke: "Man muss immer Vollgas geben - so wie wir es in Hoffenheim gemacht haben, dann hast du eine gute Chance, ein Spiel für dich zu entscheiden. Eine hohe Intensität ist aber keine Garantie. Tagesform, Effizienz und andere Ding gehören auch dazu, erfolgreich zu sein."

Mit Blick au Schalke betont der Trainer: "Jedes Spiel ist anders und es sind andere Qualitäten gefragt. Für Samstag wird es vor allem wichtig sein, präzise zwischen den Reihen zu agieren und unsere Chancen effektiv zu nutzen."

Wobei Gladbach Ralf Fährmann überwinden muss, der seit dem Köln-Spiel wieder zwischen den Pfosten steht. Farke kennt die Qualitäten des Keepers: "Ich kenne Ralf Fährmann aus unserer gemeinsamen Zeit in Norwich. Ralf ist ein herausragender Torhüter, hatte aber zu meiner Zeit dort in einem engen Zweikampf mit Tim Krul das Nachsehen."