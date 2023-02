VfL Bochum: Positive Statistik gegen kriselnde Hoffenheimer - Niederlage im Hinspiel

Der VfL Bochum kann am Samstag (15:30 Uhr) den fünften Heimsieg in Serie einfahren. Blickt man nur auf die Zahlen, dann ist ein Sieg gegen die TSG Hoffenheim gut möglich.

Nach der deutlichen 2:5-Klatsche in Mainz steht für den VfL Bochum das nächste wichtige Bundesligaspiel an. Um sich wieder über den Strich zu schieben und den Relegationsplatz zu verlassen sollen gegen die TSG 1899 Hoffenheim möglichst drei Punkte her.

Der VfL verlor zuletzt zwei Mal in Folge. Vor der Pleite gegen Mainz gab es ein 0:2 in Leverkusen. Allerdings: Vor heimischem Publikum feierte die Elf von Thomas Letsch vier Siege am Stück, blieb sogar fünf Mal ungeschlagen.

Und auch die aktuelle Verfassung der Hoffenheimer muss den Bochumern keine Angst machen. Das Team von Ex-Schalker Andre Breitenreiter steckt in einer echten Krise. Acht Pflichtspiele in Folge konnte die TSG nicht mehr gewinnen. Nur zwei magere Punkte holten die Sinsheimer in dieser Zeit. Die Konsequenz: Die TSG rutscht im freien Fall in Richtung Abstiegsränge. Nur noch drei Punkte trennen die Hoffenheimer, aktuell 13., vom VfL.

Letztmals gewannen die Hoffenheimer im Oktober, als es in nur vier Tagen gleich zwei Mal gegen Schalke 04 ging. Zunächst gab es ein 3:0 in der Liga, dann ein 5:1 im Pokal. Knapp dreieinhalb Monate später muss Hoffenheim den Schalter langsam umlegen, wenn es nicht in den Tabellenkeller gehen soll.

Bochum gab im Hinspiel ein 2:0 aus der Hand

In acht Auswärtsspielen holten die Hoffenheimer bislang nur acht Zähler. Der VfL sammelte in acht Heimspielen dagegen 13 Punkte. Und auch die Bilanz spricht mit vier zu drei Siegen für die Bochumer. Im vergangenen Jahr konnte der VfL sogar beide direkte Aufeinandertreffen für sich entscheiden (2:0 und 2:1).

Im Hinspiel wurde es allerdings bitter. Nach nur zwölf Minuten lag Bochum bereits mit 2:0 in Führung. Ein schneller Doppelschlag von Simon Zoller ließ alles nach einem Auswärtssieg aussehen. Doch die TSG kam zurück und erzielte tatsächlich kurz vor Schluss durch Munas Dabbur den 3:2-Siegtreffer.

Aufgrund von großen Verletzungssorgen im Mittelfeld hat man in Hoffenheim am Deadline-Day noch einmal nachgelegt. Der ehemalige Dortmunder Thomas Delaney kommt leihweise aus Sevilla und soll die Stabilität zurückbringen – vielleicht auch schon gegen den VfL Bochum.

Vieles spricht also dafür, dass die Bochumer am Wochenende ihre starke Heimserie ausbauen können. Während sich die Bochumer voll und ganz auf die Partie am Samstag (15:30 Uhr) konzentrieren können, muss die TSG noch im Pokal ran. Dort geht es am Abend gegen RB Leipzig (18 Uhr).