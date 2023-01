Schalke 04 verstärkt sich: Ausleihe von Eder Balanta wahrscheinlich

Das Transferfenster schließt sich, doch der FC Schalke 04 scheint noch einmal tätig zu werden. Eder Balanta kommt wohl vom FC Brügge zu S04.

Der FC Schalke 04 scheint kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal tätig zu werden. In Tim Skarke und Moritz Jenz haben die zwei jüngsten Winter-Neuzugänge am Sonntag ihr Debüt für Schalke 04 gegeben – und womöglich könnte der Bundesliga-Letzte bis zum Ende des Transferfensters am Dienstag noch einmal nachlegen.

Laut übereinstimmender Medienberichte aus Belgien, Kolumbien und auch aus Deutschland will Schalke Eder Balanta vom FC Brügge ausleihen. Da deckt sich auch mit Informationen unserer Redaktion. Es soll sogar schon eine Einigung zwischen den Klubs geben. Allerdings ohne Kaufoption für den 29-jährigen Kolumbianer. Der defensive Mittelfeldspieler war 2019 vom FC Basel nach Brügge gewechselt. Derzeit spielt er im Team der Belgier aber keine große Rolle, in der laufenden Saison stehen 13 Einsätze über 323 Spielminuten zu Buche.

Der Grund: Im Sommer hatte Brügge zehn Millionen Euro Abfindung in Raphael Onyedika investiert. Der 21-Jährige nimmt seitdem den Platz im defensiven Mittelfeld ein. Balanta kann zwar auch in der Innenverteidigung spielen, jedoch galt er angesichts der Konkurrenz schon im Sommer als ein Wechselkandidat.

Schalkes Sportvorstand kennt Balanta

Balanta hat einen Teil seiner Jugend bei River Plate in Buenos Aires/Argentinien verbracht, sein Vertrag in Brügge läuft noch bis Sommer 2024. Nach Tim Skarke, Moritz Jenz, Michael Frey, Niklas Tauer und Jere Uroen wäre Balanta der sechste Zugang der Schalker in der laufenden Transferperiode.

Balanta ist kein Unbekannter. Zumindest für Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel nicht. Denn der kennt den Kolumbianer aus dessen Zeit beim FC Basel, hatte Knäbel selbst doch längere Zeit in der Schweiz gearbeitet, auch in Basel. Unter Trainer Urs Fischer hatte Balanta in der Saison 2016/17 den Meistertitel gewonnen. Am Deadline Day an diesem Dienstag soll die Leihe offiziell vermeldet werden.

Schalke-Trainer Thomas Reis hatte im defensiven Mittelfeld zuletzt einige verletzungsbedingte Baustellen. Alex Král wurde nach seinem Bandscheibenvorfall erst spät eingewechselt, Zugang Niklas Tauer fiel aus (Muskelfaserriss), im NRW-Duell gegen den 1. FC Köln (0:0) spielten Danny Latza und Tom Krauß vor dem Abwehrriegel.