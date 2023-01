Schalke: Über 2000 Fans beim Training - Kral könnte gegen Köln zurückkehren

Der FC Schalke 04 hat vor mehr als 2000 Fans sein Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln absolviert. Dabei gab es auch eine Überraschung.

Deutlich über 2000 Fans haben den FC Schalke 04 vor dem wichtigen Spiel gegen den 1. FC Köln beim Abschlusstraining unterstützt. Bei herrlichem Sonnenschein empfingen sie die Spieler der Königsblauen im Parkstadion mit einem warmen Applaus.

Sie waren gekommen, weil nach dem Training nach Einbruch der Dunkelheit die offizielle Einweihung des letzten vorhandenen und restaurierten Flutlichtmastes des Parkstadions stattfinden wird. Dafür hatten die Fans mehr als 200.000 Euro gesammelt. Aber auch beim Training gab es bereits positive Nachrichten.

Denn neben Offensivakteur Rodrigo Zalazar steht wohl auch Alex Kral gegen den 1. FC Köln vor einem Comeback. Der Tscheche war wegen einer hartnäckigen Rückenverletzung zuletzt ausgefallen. Am Samstag absolvierte er das Trainingsprogramm mit. Zwar müsse noch abgewartet werden, wie er es verpackt habe, aber gebe gibt begründete Hoffnung, dass er gegen die Geißböcke dabei ist, sagte Gerald Asamoah. "Ich gehe davon aus, dass Alex morgen im Kader dabei sein wird, wenn nichts mehr im Abschlusstraining passiert ist."

Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung des FC Schalke 04, war froh, dass der Kader sich für den zuspitzenden Abstiegskampf bis auf die Langzeitverletzten nun wieder fülle. "Wir haben Alex Kral beim Training dabei und Thomas Ouwejan. Auch Leo Greiml. Wir sind sehr zufrieden, dass wir wieder viele dabei haben", erklärte "Asa" beim Abschlusstraining.





Auch die Neuzugänge Tim Skarke und Moritz Jenz waren dabei und dürften gegen den 1. FC Köln am Sontag zum Kader gehören. Nicht mehr dabei war allerdings Jordan Larsson, der sich bereits zu Verhandlungen beim FC Kopenhagen befindet und S04 in Kürze verlassen dürfte. Am Ende verabschiedeten die Ultras Gelsenkirchen die Mannschaft mit lautstarken Anfeuerungen in den für den Klub so wichtige Spiel - und mit einer Ansage. "Wir erwarten von euch, dass ihr euch in allen Spielen von der ersten bis zur letzten Minute den Arsch aufreißt", sagte UGE-Vorsänger Dennis von Heesen in seiner mehrminütigen Ansprache an die Mannschaft.