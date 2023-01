BVB: Das sagt Sportchef Kehl zur Ryerson-Verpflichtung

Borussia Dortmund hat den ersten Winter-Transfer unter Dach und Fach gebracht. Ein Mann vom 1. FC Union Berlin wechselt zum BVB.

Am Dienstagmittag - 17. Januar 2023 - hatte diese Redaktion berichtet, dass sich Borussia Dortmund mit Julian Ryerson vom 1. FC Union Berlin über einen Wechsel ins Ruhrgebiet einig ist.

Am Abend folgte dann der offizielle Vollzug: Borussia Dortmund hat auf den verletzungsbedingten Ausfall des Belgiers Thomas Meunier (31) reagiert und den norwegischen Nationalspieler Ryerson (25) bis zum 30. Juni 2026 verpflichtet.

"Vor uns liegen große sportliche Herausforderungen, für die wir defensive Stabilität benötigen. Julian Ryerson ist ein intelligenter und im positiven Sinne sehr aggressiv verteidigender Spieler. Sein Profil, sein Charakter und seine Gier, den Platz unter allen Umständen als Sieger verlassen zu wollen, gefallen uns sehr. Obendrein ist er sowohl rechts als auch links in der Vierer- sowie in der Dreierkette einsetzbar, was ihm und uns zusätzliche Flexibilität verleiht. Wir freuen uns auf Julian und sind froh, dass wir diesen Transfer so kurzfristig umsetzen konnten", erklärt Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

Ryerson, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 21 Spiele für die "Eisernen" bestritt, stand bislang 79 Mal in der Bundesliga auf dem Rasen und gab im November 2020 sein Debüt in der norwegischen Nationalmannschaft (insgesamt 15 Einsätze). Am Dienstag-Vormittag absolvierte er erfolgreich den obligatorischen Medizincheck bei seinem neuen Arbeitgeber.

Am Wochenende - Sonntag, 22. Januar, 15.30 Uhr - startet Borussia Dortmund mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg in die Restrunde.