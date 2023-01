Vor Restrundenstart: Diese Wechsel gab es bei den Bundesligisten in der Winterpause

Am Freitag startet die Bundesliga in die Restrunde. Wir haben einen Übersicht über alle Wechsel in der noch laufenden Transferperiode vor dem Start zusammengestellt.

FC Bayern München Zugänge: Daley Blind (Ajax Amsterdam, ablösefrei) Abgänge: - SC Freiburg Zugänge: Kenneth Schmidt (eigene zweite Mannschaft) Abgänge: Kevin Schade (FC Brentford, ausgeliehen), Keven Schlotterbeck (VfL Bochum, ausgeliehen), Hugo Siquet (Cercle Brügge, ausgeliehen) RB Leipzig Zugänge: Caden Clark (New York RB, war ausgeliehen) Abgänge: Hugo Novoa (FC Basel, ausgeliehen) Eintracht Frankfurt Zugänge: Paxten Aaronson (Philadelphia, 4 Millionen Euro), Simon Simoni (FK Dinamo, 600.000 Euro) Abgänge: Jerome Onguene (RB Salzburg, ausgeliehen) Union Berlin Zugänge: Jerome Roussillon (VfL Wolfsburg), Laurenz Dehl (Bohemians, war ausgeliehen). Abgänge: Fabio Schneider (Greifswalder FC, ablösefrei), Laurenz Dehl (Viktoria Berlin, ausgeliehen), Tymoteusz Puchacz (Panathinaikos, ausgeliehen). Borussia Dortmund Zugänge: - Abgänge: - VfL Wolfsburg Zugänge: - Abgänge: Jerome Roussillon (Union Berlin), Max Kruse (Ziel unbekannt) Borussia Mönchengladbach Zugänge: Simon Walde (eigene U19) Abgänge: - Werder Bremen Zugänge: - Abgänge: Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Nicolai Rapp (1. FC Kaiserslautern, ausgeliehen) Mainz 05 Zugänge: Andreas Hanche-Olsen (KAA Gent, 2,5 Millionen Euro), Brajan Gruda (eigene U19) Abgänge: Niklas Tauer (Schalke 04, ausgeliehen) 1899 Hoffenheim Zugänge: Kasper Dolberg (OGC Nizza, ausgeliehen), Lucas Ribeiro (Ceara SC, ausgeliehen) Abgänge: Georginio Rutter (Leeds United, 28 Millionen Euro), Benjamin Hübner (Karriereende) Bayer Leverkusen Zugänge: Noah Mbamba (FC Brügge, 100.000 Euro) Abgänge: Paulinho (Atletico-MG, ausgeliehen) 1. FC Köln Zugänge: Davie Selke (Hertha BSC, ablösefrei), Julian Roloff (Cavalry FC) Abgänge: Jonas Urbig (Jahn Regensburg, ausgeliehen) FC Augsburg Zugänge: Dion Beljo (NK Osijek, 3 Millionen Euro), David Colina (Hajduk Split, 650.000 Euro), Arne Engels (Club NXT, 100.000 Euro), Sergio Cordova (Salt Lake City, war ausgeliehen) Abgänge: Raphael Framberger (SV Sandhausen, ausgeliehen) Hertha BSC Zugänge: Fredrik Björkan (Feyenoord, war ausgeliehen) Abgänge: Dong-jun Lee (Jeonbuk Hyundai, 700.000 Euro), Vladimir Darida (Aris Saloniki, ablösefrei), Davie Selke (1. FC Köln, ablösefrei), Fredrik Björkan (FK Bodo Glimt, ablösefrei), Linus Gechter (Eintracht Braunschweig, ausgeliehen), Deyovaisio Zeefuik (Hellas Verona, ausgeliehen) VfB Stuttgart Zugänge: Ömer Beyaz (1. FC Magdeburg, war ausgeliehen), Mateo Klimowicz (Arminia Bielefeld, war ausgeliehen) Abgänge: Mateo Klimowicz (San Luis, ausgeliehen) VfL Bochum Zugänge: Keven Schlotterbeck (SC Freiburg, ausgeliehen), Pierre Kunde Malong (Olympiakos Piräus, ausgeliehen) Abgänge: Jannes Horn (1. FC Nürnberg, ausgeliehen) Schalke 04 Zugänge: Niklas Tauer (FSV Mainz 05, ausgeliehen), Jere Uronen (Stade Brest 29, ausgeliehen), Soichiro Kozuki (eigene U23), Nassim Boujellab (HJK Helsinki, war ausgeliehen) Abgänge: Florian Flick (1. FC Nürnberg, ausgeliehen), Kerim Calhanoglu (SV Sandhausen, ausgeliehen)

