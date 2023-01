Studie: Weder BVB, VfL noch Schalke - Die beste Atmosphäre schafft dieser Bundesligist

Eine Studie sieht Borussia Dortmund ganz vorne und Schalke 04 einige Plätze dahinter. Die beste Heimspiel-Atmosphäre wird aber woanders geboten.

Wenn es um das beste Gesamtpaket beim Stadionbesuch und die beste Atmosphäre für Fußball-Fans geht, scheiden sich die Geister.

Ob beim BVB, Schalke oder sonstwo in der höchsten deutschen Spielklasse: Jeder Fan kommt zu einem eigenen (und meistens nicht ganz objektiven) Ergebnis. Der Sportwettenanbieter Betway hat sich in einer Studie damit beschäftigt, in welchem Bundesliga-Stadion die Anhänger das größte Live-Erlebnis erfahren. Der Sieger ist Borussia Dortmund, Schalke 04 wurde Vierter, der VfL Bochum Zehnter.

Um das Ranking der Arenen zu erstellen, wurden zahlreiche Kriterien wie die Stadionkapazität, die durchschnittliche Besucherzahl pro Heimspiel, die Preise für eine Dauerkarte, den halben Liter Bier und die Bratwurst sowie die Google-Bewertung, Anzahl der Instagram-Hashtags, die Lage und Barrierefreiheit herangezogen. Die Nummer eins in Deutschland: der Signal-Iduna-Park des BVB (7,3 Gesamtpunkte), auf den Plätzen folgen das Olympiastadion von Hertha BSC (7,1) und die Mercedes-Benz-Arena des VfB Stuttgart (7,0). Schalke 04 verpasst mit seiner Veltins-Arena (6,8) als Vierter knapp das Podest.

Für den BVB und das frühere Westfalenstadion spricht vor allem die maximal mögliche Auslastung mit 81.365 Fans. Mit 4,70 Euro für 0,5 Liter Bier und 3,50 Euro für die Bratwurst werden die Besucher auch gemäßigt zur Kasse gebeten. Kehrseite ist der durchschnittliche Preis für die Dauerkarte: Mit 435 Euro muss man nur noch bei Union Berlin (476 Euro) und Bayer Leverkusen (440 Euro) mehr berappen.

BVB punktet mit Kapazität, Schalke mit Preis-Leistungs-Verhältnis am Bierstand

Schalke 04 punktet in dem Ranking vor allem bei der Verpflegung, 4,60 Euro für den Becher Bier und vor allem 3,10 Euro für die Bratwurst (nur Union Berlin ist da noch 10 Cent günstiger) sind ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. „Die Fans und die Gemeinschaft, die sie verkörpern und auch auf unser Team sowie den gesamten Verein übertragen, ist unser höchstes Gut“, sagt Sebastian Buntkirchen, Direktor Fans und Nachhaltigkeit bei den Königsblauen. „Abseits von jedem sportlichen Erfolg können und wollen wir ihnen als Schalke 04 das bestmögliche Stadionerlebnis bieten und Raum für Fankultur schaffen. Daran arbeiten wir konstant und sehen immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten.“

Der VfL Bochum liegt als Zehnter im Mittelfeld des Rankings. Nirgendwo in der Bundesliga ist der halbe Liter Bier günstiger (4,30). Das meiste Geld für den Becher zahlt man übrigens in der Allianz-Arena des FC Bayern München mit 5,50 Euro.

Auch wenn es bei Fans des BVB und von Schalke Widerworte geben wird: Die beste Atmosphäre in einem Bundesliga-Stadion gibt es nicht im Ruhrgebiet. Hier hat in der Erhebung Werder Bremen mit dem Weserstadion mit Bestbenotung (5,0) abgeräumt. Hinter dem Deutsche-Bank-Park von Eintracht Frankfurt (4,6) rangiert der Signal-Iduna-Park von Borussia Dortmund (4,5) an dritter Stelle. Mit gleicher Punktzahl ist Schalke 04 Sechster geworden.