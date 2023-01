"Idealer Gegner": Bremen-Trainer Werner freut sich auf Schalke 04

Die Trainingslager sind vorbei, nun treffen Schalke 04 und Werder Bremen im finalen Test aufeinander. Werders Coach Ole Werner freut sich.

Das Treffen der Aufsteiger steht schon vor dem Wiederbeginn der Bundesliga bevor: Der FC Schalke 04 und Werder Bremen haben ihre Trainingslager beendet. Schalke kehrte am Dienstag zurück, die Werder-Spieler betraten bereits am Montag deutschen Boden. Nun ist die Vorfreude groß: Am Samstag treffen die beiden Klubs in ihrem jeweils finalen Testspiel aufeinander (15.30 Uhr). „Es geht jetzt wieder darum, sich die nötige Wettkampfhärte zuzulegen. Dafür ist das Spiel gegen Schalke ideal, weil es einen Bundesliga-Rahmen besitzt“, freut sich Werder-Trainer Ole Werner schon auf die Partie in der Veltins-Arena.

Schalke verließ das Trainingslager mit vielen Sorgen. Problematisch war beispielsweise der Schalker Auftritt beim 0:1 (0:0) im Testspiel gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg – Schalke blieb damit auch im fünften Test der Winter-Vorbereitung ohne einen Sieg, bei insgesamt 9:11 Toren. Die Werderaner hatten während ihres Camps zwei Testspiele absolviert. Gegen die Lokalmatadoren des Drittligisten Real Murcia gab es einen 2:0-Erfolg für Werners Team. Am Tag vor der Rückreise folgte in Murcia ein 2:2 gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen.

An diesem Mittwoch steigt Werder in Bremen wieder ins Training ein. Gegen Schalke könnte dann auch Nationalspieler Niclas Füllkrug wieder spielen. Der Stürmer pausierte zuletzt wegen eines grippalen Effekts. Wechseln wird er in den kommenden Tagen wohl nicht. Werders Sport-Geschäftsführer Frank Baumann lehnt dies noch in dieser Transferperiode ab. Er gehe fest davon aus, dass der 29 Jahre alte Stürmer in Bremen bleiben werde. „Von unserer Seite wird ein Transfer auf jeden Fall nicht forciert“, sagte Baumann in der Sport Bild. Sollte Füllkrug, der vertraglich bis 2025 an den Bremer Bundesligisten gebunden ist, im Sommer wechseln wollen, zeigte sich Baumann aber verhandlungsbereit.