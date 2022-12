Schalke: Vierte Winterpersonalie - U23-Talent bekommt Profivertrag

Nach der Verpflichtung von Niklas Tauer hat der FC Schalke einen Spieler aus der U23 mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der Fußball-Bundesligist FC Schalke hat seinen Profikader erneut umgebaut. Nach den Abgängen von Florian Flick (1. FC Nürnberg / Leihe) und Kerim Calhanoglu (SV Sandhausen / Leihe) wurde nun nach Niklas Tauer (FSV Mainz / Leihe) auch ein Talent aus der U23 mit einem Profivertrag ausgestattet.

Soichiro Kozuki hat bei den Königsblauen einen Lizenzspielervertrag bis zum Ende der Saison 2024/2025 unterschrieben. Darüber hinaus beinhaltet der Kontrakt eine Option für eine weitere Saison, die bei einer bestimmten Anzahl an Spielen automatisch aktiviert wird.

Zuletzt machte Kozuki mit drei Treffern in der Vorbereitung auf die Restsaison auf sich aufmerksam. In der Regionalliga kam der 22-Jährige zuvor auf 13 Scorerpunkte in 14 Partien für die U23 des FC Schalke.

Nun liegt es an ihm, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen Peter Knäbel

S04-Vorstand Peter Knäbel betonte: "In den bisherigen Testspielen und Trainingseinheiten hat Soichiro nicht nur aufgrund seiner Tore sein Potenzial angedeutet. Als Klub freuen wir uns, dass sich erneut ein Spieler aus der U23 für die Lizenzmannschaft empfohlen hat. Nun liegt es an ihm, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen – dabei werden wir ihn bestmöglich unterstützen.“

S04-Trainer Thomas Reis freut sich nach der Unterschrift auf die Zusammenarbeit mit dem Talent: "Soichiro ist zweikampfstark, bringt eine hohe Dynamik mit und besitzt zudem eine gute Geschwindigkeit. Er verfügt unbestritten über großes Talent, steht aber noch am Anfang seiner Karriere. Auch wenn es bereits jetzt den einen oder anderen Vergleich mit großen japanischen Spielern gibt, wollen wir den Druck möglichst von ihm fernhalten und ihn behutsam aufbauen. Damit wir in Zukunft noch viel Freude an ihm haben werden.“

Der Spieler, der aus Düren nach Gelsenkirchen wechselte, erklärte: "Ich fühle mich hier auf Schalke sehr wohl und bin für die Chance, die der Verein mir gibt, sehr dankbar. Ich werde weiter hart an mir arbeiten, um gemeinsam mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen.“

Auf dem Weg dorthin wird es bis Ende Januar, wenn das Transferfenster schließt, sicher noch die eine oder andere Personalie geben, die Schalke bei seinem Personal zu verkünden hat.