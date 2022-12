VfL Bochum: Trotz 1:2 im Testspiel - Letsch sieht "Schritt nach vorne"

Der VfL Bochum hat auch sein zweites Testspiel gegen den Karlsruher SC verloren. Trainer Thomas Letsch sah aber Verbesserungen im Vergleich zum letzten Spiel.

Der VfL Bochum hat auch sein zweites Testspiel der Winter-Vorbereitung verloren. Gegen den Zweitligisten Karlsruher SC unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch mit 1:2. Der 54-Jährige hat trotzdem von seinen Spielern im Vergleich zum Zwolle-Test (1:3) einen Schritt nach vorne gesehen.

"Wir müssen das Spiel wieder zweiteilen", hatte Letsch wie schon am Mittwoch zur Pause alle zehn Feldspieler ausgetauscht. "In der ersten Halbzeit war es von beiden Mannschaft drei, vier Minuten richtig wild. Von da an haben wir das Spiel relativ unter Kontrolle gehabt." Jedoch ohne daraus Kapital zu schlagen.

"Was uns gefehlt hat in der ersten Halbzeit war der letzte Pass und das Durchschlagsvermögen in der roten Zone." Das Gegentor durch KSC-Innenverteidiger Daniel O'Shaughnessy fiel nach einer Ecke. "Das haben wir ihnen aufgelegt", ärgerte sich Letsch über den fehlenden Zugriff seiner Hintermannschaft.

An den zweiten 45 Minuten missfiel dem VfL-Trainer, dass der Zug zum Tor phasenweise komplett fehlte. "Wir haben viel zu viel auf Ballbesitz gespielt, da hätten wir zielstrebiger nach vorne spielen müssen." Das 0:2 durch Lucas Cueto (71.) fiel dann nach einem Fehlpass am eigenen Strafraum.

Hofmann trifft gegen Ex-Klub

"Da haben wir den Gegner wieder eingeladen mit einem Fehler im Spielaufbau. Das darf uns im Pflichtspiel nicht passieren." Im Anschluss fuhr der VfL seine Offensiv-Bemühungen wieder hoch und kam durch Ex-KSC-Stürmer Philipp Hofmann (83.) auch auf die nicht vorhandene Anzeigetafel des Leichtathletik-Platzes am Ruhrstadion.

"Gott sei Dank haben wir noch das Unentschieden zumindest in der zweiten Halbzeit gemacht. Es war ein Schritt in die richtige Richtung und ein besseres Spiel als das Letzte." Zum Abschluss des Jahres geht es wieder gegen einen Zweitligisten. Am Freitag (16. Dezember) wartet der SC Paderborn. "Natürlich wäre es mal an der Zeit, ein Testspiel zu gewinnen."