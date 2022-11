Testspiel-Sieg in Asien: BVB-Stürmer Malen glänzt erneut, auch zwei Talente treffen wieder

Zweites Testspiel, zweiter Sieg: Borussia Dortmund hat auf seiner Asienreise erneut deutlich gewonnen. Wieder trafen Donyell Malen und zwei Youngster.

Nach einer schwachen Hinrunde zeigt sich Donyell Malen Asienreise von Borussia Dortmund treffsicher.

Beim 4:1-Testspielsieg des BVB gegen die Johor Southern Tigers in Malaysia am Montag gehörte der 23-jährige Stürmer erneut zu den Torschützen. Im ersten Test gegen die Lion City Sailors in Singapur (7:2) hatte Malen einen Dreierpack erzielt.

Mit seinen Treffer sammelt der Niederländer wichtiges Selbstvertrauen, nachdem er in 17 Pflichtspielen in dieser Saison erst ein einziges Mal erfolgreich war.

Beim zweiten Test am Montagmittag deutscher Zeit, der vor über 30.000 Zuschauern stattfand, traf Malen zum zwischenzeitlichen 2:0 (31.). Auch bei der Führung hatte er seine Füße im Spiel. Seinen Abschluss konnte der Johor-Keeper abwehren, Justin Njinmah aus der U23 verwertete den Nachschuss (11.). Auch Njinmah hatte bereits im ersten Test getroffen.

BVB 1. HZ: Meyer – Semic, Hummels, Coulibaly, Schulz – Gürpüz, Can – Pasalic, Malen, Braaf – Njinmah BVB 2. HZ: Meyer – Semic (62. Passlack), Papadopoulos, Coulibaly (62. Collins), Bueno – Bamba, Özcan, Özkan, Pohlmann – Broschinski, Rijkhoff Tore: 0:1 Njinmah (11.), 0:2 Malen (31.), 1:2 Arif (41.), 1:3 Pohlmann (60.), 1:4 Bamba (69.)

Aufgrund der vielen WM-Fahrer und Verletzten des BVB wurde das Aufgebot für die Asienreise mit zahlreichen Spielern aus der U19 und U23 aufgefüllt.

Neben Malen kamen am Montag Torhüter Alexander Meyer, Mats Hummels, Emre Can, Felix Passlack, Salih Özcan und der nicht mehr berücksichtige Nico Schulz aus dem Bundesliga-Kader zum Einsatz. Zur zweiten Halbzeit wechselte Trainer Edin Terzic achtmal.

Neben Njinmah spielte sich vor allem U19-Flügelflitzer Samuel Bamba in den Fokus. Er traf zum 4:1-Endstand (69.). Es war bereits sein drittes Tor auf der Asienreise.

Zuvor hatte Ole Pohlmann aus der U23 das 3:1 markiert (60.). Das einzige Gegentor kassierte der BVB vor der Halbzeit (41.), nachdem Jayden Braaf den Ball verloren hatte.

Nun reist der Borussia-Tross nach Vietnam. In der Hauptstadt Hanoi trifft der Revierklub am Mittwoch (13 Uhr deutscher Zeit) auf die vietnamesische Nationalmannschaft. Danach geht es zurück nach Dortmund.