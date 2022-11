"Lasst euch nicht blenden": VfL Bochum - Fanclubs warnen Mitglieder vor JHV

Vor der Jahreshauptversammlung des VfL Bochum haben sich neun Fanclubs an die Mitglieder des Vereins gewandt. In einem Schreiben nahmen sie klar Stellung zur anstehenden Präsidenten-Wahl.

Zwei Tage vor der Jahreshauptversammlung des VfL Bochum haben sich neun Fanclubs des VfL in einem offenen Brief an die Mitglieder des Vereins gewandt.

In dem Schreiben geht es um die Präsidiumswahl. Dort kommt es am Dienstag (15. November) zu einer Kampfkandidatur des Vereinsarztes Dr. Karl-Heinz Bauer gegen den amtierenden Vorsitzenden Hans-Peter Villis.

In dem Brief nehmen sie klar Partei für den seit 2018 amtierenden Präsidenten Villis, ohne allerdings eine direkte Wahlempfehlung abzugeben. Es sei eine richtungsweisende Wahl für den VfL. "Wir als Fanclubs möchten uns an dieser Stelle klar zum aktuellen Präsidium bekennen", schreiben die Fanclubs.

Es sei nicht leicht, zwischen Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen neue Sponsoren zu finden. In dem Wahlprogramm der Alternative sei kaum Neues enthalten. Auch sei die Suche nach einem Investoren von der bisherigen Führung mit der notwendigen Sensibilität angegangen worden. "Lasst euch nicht von falschen und überzogenen Versprechungen blenden und wählt besonnen", fordern sie die Mitglieder auf.

VfL Bochum: Neun Fanclubs unterstützen den Aufruf

Unterzeichnet haben den Aufruf die Fanclubs Blau-Weiße Panther 1983, der Fanclub Bochum Ost, die Bochumer Jungen, der Fanclub Hordel, die Treuen 1983, Semper Fidelis, Alarmstufe Blau, Commando Bochum und die Bistro Boys Bochum. Alle gewichtigen Urgesteine der Bochumer Fanszene sind also dabei. Konträr dazu hatten die Ultras Bochum jüngst eine mangelhafte Kommunikation unter der jetzigen Vereinsführung beklagt.

Das Team Villis besteht aus dem amtierenden Präsidenten Villis (seit 2012 im Amt) sowie Volker Goldmann, Franz-Josef Tenhagen, Dr. Andreas Eickhoff, Uwe Tigges und der von den Fanclubs bereits gewählte Fanvertreter Martin Volpers.

Zur Opposition um Vereinsarzt Dr. Bauer zählen die ehemaligen VfL-Profis Marcel Maltritz und Ralf Zumdick sowie Unternehmer Andreas Bobon und AWO-Geschäftsführer Marc Schaaf.