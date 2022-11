WM 2022 in Katar: Mit diesem Kader will Deutschland Weltmeister sein

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fährt mit den Neulingen Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko sowie WM-Held Mario Götze zur Weltmeisterschaft in Katar.

Größte Überraschung ist England-Legionär Armel Bella Kotchap, der den Vorzug vor Routinier Mats Hummels erhielt.

Angeführt wird der Kader für die Endrunde im Wüstenstaat (20. November bis 18. Dezember) von sieben Profis von Bayern München um Kapitän Manuel Neuer. Der Torhüter ist neben Thomas Müller, Götze und Matthias Ginter einer von noch vier Weltmeistern von 2014.

Neben Hummels verzichtete Flick auf EM-Entdeckung Robin Gosens. Der angeschlagene Marco Reus fehlt wie die verletzten Timo Werner und Lukas Nmecha. Auch Florian Wirtz fand nach seinem Kreuzbandriss keine Berücksichtigung. Lukas Klostermann dagegen ist nach seinem Syndesmosebandanriss dabei, sein Leipziger Kollege Benjamin Henrichs nicht.

hat geschockt auf die homophoben Aussagen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman reagiert. "Das macht uns sprachlos. Ich bin fassungslos, dass so etwas in der heutigen Zeit passiert", sagte Flick bei der Nominierung seines WM-Kaders in Frankfurt/Main. Salman hatte in der ZDF-Doku „Geheimsache Katar“ Homosexualität als „geistigen Schaden“ bezeichnet.

Die deutsche Nationalmannschaft wolle sich bei der WM (20. November bis 18. Dezember) in erster Linie „auf den Sport konzentrieren“, betonte Flick. Man werde aber auch klar die „Menschenrechtssituation vor Ort ansprechen und Augen und Ohren offenhalten“. Man werde sich „nicht wegducken“, so Flick und „auf die Missstände aufmerksam machen“. Dafür stehe der DFB, dafür stehe die Mannschaft.