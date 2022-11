Kein anderer Klub kann auswärts auf so viele Fans zählen wie der FC Schalke 04. Selbst die Bayern und der BVB haben das Nachsehen.

Wenn der FC Schalke 04 an diesem Samstag beim SV Werder Bremen antritt, tut er dies als Tabellenletzter. Doch die Königsblauen Fans, die im Weserstadion als Unterstützung dabei sind, sind Tabellenführer. Denn bei keinem anderen Klub reisen so viele Fans mit zu den Auswärtsspielen.

Die von der Fußball-Homepage diefalsche9.de zusammengefassten Zahlen der laufenden Saison zeigen: Im Schnitt reisen 6333 Fans mit zu den Auswärtspartien der Schalker. Auf Platz zwei folgen die Münchener Bayern gefolgt von Borussia Dortmund, dem Primus in Sachen Zuschauerschnitt bei Heimspielen (80.977). Die Münchener stehen mit 5917 mitgereisten Fans auf dem zweiten Platz, der BVB belegt Rang drei mit 5750 Auswärts-Fans. Der VfL Bochum belegt Platz 12 mit 2075 Fans, Borussia Mönchengladbach ist Sechster (4583).

Meisten Schalke-Fans in Leverkusen und Dortmund

Die bescheidenen Leistungen der Schalker Mannschaft scheinen die Fans nicht von den Auswärtsfahrten abzuhalten. Beim 4:0 in der Leverkusen BayArena am 8. Oktober und bei der 1:0-Derby-Niederlage in Dortmund am 17. September waren jeweils 7500 Fans mitgereist. Bestwert! Über den niedrigsten Wert, 4500 Auswärts-Fans beim 0:0 in Wolfsburg (20. August), würden sich andere Klubs noch freuen. Stuttgart zum Beispiel, der VfB lockt im Schnitt 4500 Menschen in die Fremde. Schlusslicht ist übrigens die TSG Hoffenheim mit durchschnittlich 408 Auswärtsfans. RB Leipzig belegt mit 824 Fans Rang 16.

Die Homepage diefalsche9.de weist darauf hin, dass die Zuschauerzahlen den Pressemitteilungen der jeweiligen Heimvereine entnommen werden. Dabei werden die Gästefans im Gästeblock und außerhalb des Gästebereiches berücksichtigt. Die Zahlen seinen damit oftmals Schätzungen und können abweichen. Für Schalke stehen vor der WM-Pause noch drei Spiele an. Eins davon auswärts. An diesem Samstag können die Schalke-Fans ihrem Ruf in Bremen noch einmal alle Ehre machen. Gegen den FSV Mainz (9. November) und die Bayern (12. November) wird dann in der heimischen Arena gespielt.