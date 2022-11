Bundesliga: 4630 Stück erhältlich - VfL Bochum läuft gegen Gladbach im Sondertrikot auf

Das letzte Bundesliga-Heimspiel vor der WM in Katar wird der VfL Bochum in einem Sondertrikot bestreiten.

Vor der langen WM-Pause hat der VfL Bochum in der Bundesliga in diesem Kalenderjahr nur noch ein Heimspiel. Zwischen den Auswärtspartien beim BVB (Samstag, 5. November, 15:30 Uhr) und dem Auftritt beim FC Augsburg (Samstag, 12. November, 15:30 Uhr) tritt der VfL zuhause im Ruhrstadion gegen Borussia Mönchengladbach an (Dienstag, 8. November, 20:30 Uhr).

Und das in einem Sondertrikot - das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Das Trikot ist komplett in Schwarz gehalten, die Sponsorenschriftzüge, Trikotdetails und das VfL-Logo erstrahlen indes in Regenbogenfarben. Jedes Sondertrikot der limitierten Auflage ist durch eine Nummerierung im Hologramm ein Unikat.

Die Trikots sind eine Hommage an das Jahr 1997 - vor 25 Jahren erreichte der VfL den UEFA-Cup, spielte damals gegen Trabzonspor, den FC Brügge und Ajax Amsterdam. Auch damals lief der VfL in Regenbogentrikots auf. Nun das Comeback - zumindest für einen Spieltag.

Wobei die Trikots kurz vor der WM in Katar auch auf ein anderes Thema lenken wollen, wie der Verein in seiner Mitteilung betonte: "Wie im Leitbild verankert, verpflichtet sich der VfL folgenden Werten: Toleranz, Fairplay, Solidarität und Gleichheit. Auch wenn unsere Farben blau und weiß sind, stehen wir für Vielfalt und Diversität und sind daher eigentlich bunt wie ein Regenbogen, denn Diversität bedeutet Vielfalt von Menschen und Lebensformen. Sie zielt auf Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen ab, unabhängig von ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, ihrem Lebensalter, ihrer physischen, psychischen oder anderer Fähigkeiten. Unsere (Bochumer) Gemeinschaft steht für Menschenrechte ein und leistet Unterstützung für in Not geratenen Menschen, fordert und fördert Zivilcourage und spricht sich konsequent gegen jede Form von Diskriminierung aus." Der Verkauf des Sondertrikots „Regenbogen“ erfolgt über den Onlineshop und ab Freitag, den 4. November um 10:00 Uhr, auch in geringen Mengen über die stationären Fanshops im Stadioncenter, Ruhr Park und in der Drehscheibe (der VfL empfiehlt den Kauf im Onlineshop, da in den stationären Shops von jeder Größe nur eine begrenzte Anzahl an Trikots verfügbar sein wird).

Erhältlich ist das auf 4630 Stück limitierte und im Hologramm nummerierte Trikot in den Kindergrößen 116-164 zum Preis von 54,95 EUR und in Erwachsenengrößen S-XXXL zum Preis von 79,95 EUR. Die Rückenbeflockung mit Nummer und Namen erfolgt beim Kauf in Weiß, da auch die Originaltrikots der Mannschaft aufgrund der Erkennbarkeit im Ligabetrieb mit dem weißen Flock gespielt werden müssen.