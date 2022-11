VfL Bochum: Leihgabe Hartwig schießt St. Pölten mit Hattrick zum Sieg

VfL Bochums Leihgabe Luis Hartwig hat am Wochenende auf sich aufmerksam gemacht. In der zweiten österreichischen Liga gelang ihm ein Hattrick.

VfL Bochums Sturmtalent Luis Hartwig verbringt die aktuelle Spielzeit auf Leihbasis in der zweiten österreichischen Liga. Beim SKN St. Pölten soll der 19-Jährige Spielpraxis sammeln.

Bislang stand Hartwig in 13 der 14 Ligapartien auf dem Rasen. Fünf Mal durfte er von Anfang an ran. Am Wochenende gab der Sohn von Knut Hartwig, der unter anderem für den Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen auflief, ein Bewerbungsschreiben für weitere Startelf-Einsätze ab.

Im Ligaspiel gegen die Young Violets, der Zweitvertretung von Austria Wien, gelang Hartwig nahezu das gleiche Kunststück wie dem ehemaligen Bochumer Robert Zulj im österreichsichen Oberhaus. Auch der Youngster brachte sein Team mit einem lupenreinen Hattrick zu Beginn des Spiels mit 3:0 in Führung. Was Zulj in zwölf Minuten gelang, dauerte bei Hartwig 17 Minuten (8./18./25.).

Erstes Tor seit dem vierten Spieltag

Für Hartwig war es das Ende einer zweieinhalbmonatigen Durststrecke. Dabei startete der Bochumer nahezu perfekt in die Saison. In den ersten vier Ligapartien erzielte er drei Treffer und legte ein weiteres Tor auf. Im Anschluss gelang Hartwig allerdings kein Treffer mehr.

Das hat sich mit seinem Hattrick, den man sicherlich auch in Bochum erfreut zur Kenntnis genommen hat, geändert. Am Ende feierte St. Pölten einen 5:0-Erfolg. Nach einem mäßigen Saisonstart konnten fünf der letzten sieben Ligaspiele gewonnen werden. Unter anderem schlug man Spitzenreiter SV Horn (1:0). Durch den Kantersieg am vergangenen Wochenende katapultierte sich das Team auf den zweiten Platz und liegt nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenführer. Für einen Aufstieg muss in Österreich allerdings der Meistertitel her.