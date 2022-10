Schalke: Diese drei Personen ersetzen vorerst Rouven Schröder

Die Aufgaben des zurückgetretenen Sportdirektors Rouven Schröder wird ein Trio übernehmen. Das sind die drei Verantwortlichen auf Schalke.

Es war ein ereignisreicher Tag auf Schalke. Erst trat Sportdirektor Rouven Schröder mit sofortiger Wirkung bei den Königsblauen zurück. Dann wurde in den Abendstunden bekannt, dass eine Einigung mit dem VfL Bochum erreicht wurde und Thomas Reis neuer Trainer der Schalker wird. Schalke-Reporter Robin Haack war vor Ort an diesem turbulenten Tag.

Eine der Fragen an diesem Tag lautete? Wer übernimmt nun den Posten von Rouven Schröder als Schalkes Sportdirektor? Das Aufgabengebiet des 47-Jährigen wird vorerst von Sportvorstand Peter Knäbel übernommen, der näher an die Mannschaft heranrücken wird. Unterstützt wird Knäbel dabei von René Grotus (39, Sportkoordinator) und André Hechelmann (38, Chefscout).

Das sind die drei neuen Schalke-Verantwortlichen

Sportvorstand Peter Knäbel startete im April 2018 als Technischer Direktor auf Schalke, im Februar 2021 übernahm er die sportliche Gesamtverantwortung des Vereins. Sportkoordinator Grotus kam 2019 von RB Leipzig zu Schalke. Vor seiner RB-Zeit war er bei Fortuna Düsseldorf als Assistent von Sportvorstand Erich Rutemöller und Scoutingleiter des Nachwuchsleistungszentrums tätig. Im Sommer 2021 kam dann Chefscout André Hechelmann vom FSV Mainz zu den Königsblauen. Von 2018 an hatte er in Mainz als rechte Hand von Ex-Sportvorstand Rouven Schröder gearbeitet und verantwortete ab Herbst 2019 das Scouting der Rheinland-Pfälzer federführend.

Obwohl der Rücktritt von Rouven Schröder für den FC Schalke 04 ein schwerer Schlag ist, verzichten die Gelsenkirchener am Mittwoch auf schlechte Nachrede. „Rouven hat sich Verdienste um den Klub erworben, deren Bedeutung vielleicht erst in einigen Jahren vollumfänglich bemessen und von der Öffentlichkeit gewürdigt werden“, sagt Peter Knäbel, dem es wichtig ist klarzustellen: „Ich sage es ganz deutlich: Ohne die Arbeit von Rouven Schröder würde es den FC Schalke 04 in seiner gewohnten Form nicht mehr geben. Dafür gebührt ihm der Dank aller Schalker.“