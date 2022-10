Schalke-Stürmer Terodde hadert: "Haben drum gebettelt"

Der FC Schalke 04 hat am Samstag mit 0:4 bei Bayer Leverkusen verloren. So bewertete S04-Torjäger Simon Terodde die Leistung seines Teams.

Es wird ungemütlich beim FC Schalke 04. Der Revierklub kassierte beim 0:4 bei Bayer Leverkusen am Samstagnachmittag bereits die dritte Niederlage in Serie und steht mit sechs Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Moussa Diaby (38.), Jeremie Frimpong (41., 52.) und Paulinho (90.) trafen gegen die chancenlosen Schalker, die vor allem im Spiel nach vorne enorm harmlos auftraten.

"Ich weiß nicht wie es vor dem Fernseher aussah. Ich hatte in den ersten 30 Minuten ein gutes Gefühl", sagte Schalke-Stürmer Simon Terodde am Sky-Mikrofon. Er ärgerte sich: "Aber dann haben wir bis zur Halbzeit drum gebettelt und das darf uns nicht passieren. Da müssen wir weiter rausschieben, das haben wir schlecht gemacht. Dann fängst du dir die Gegentore."





Zur Leistung im zweiten Durchgang sagte Terodde: "In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und das Spiel etwas beruhigt, aber selbst kein Tor gemacht und dann müssen wir noch das 0:4 schlucken."

Ganz anders hingegen die Gefühlslage in Leverkusen. Bayer, vor Anpfiff in der Tabelle noch hinter Schalke, erlebte ein gelungenes Debüt von Neu-Trainer Xabi Alonso.

"Ich weiß nicht, ob Schalke wirklich eine Chance in diesem Spiel hatte", meinte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes. Über den früheren Weltstar Alonso, der erst Mitte dieser Woche von Gerardo Seoane übernommen hatte, sagte er: "Es war ein wunderbarer Auftakt. Man konnte eine Veränderung sehen. Er hat sehr gut dafür gesorgt, dass wir wieder Klarheit und Sicherheit ins Spiel bekommen. Die Spieler wissen, dass er alles gewonnen hat, was möglich ist. Aber er hat auch fachlich richtig was drauf und er bringt Leidenschaft für den Job mit."

Leverkusens Mittelfeldspieler Robert Andrich fand, "dass wir in der ersten Halbzeit noch mehr Tore machen konnten. Wir hatten eine bessere Kontrolle im Spiel. Die Räume, die Schalke uns gegeben hat, haben wir gut bespielt."