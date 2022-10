VfL Bochum: Wieder der 9. Spieltag - diese Statistiken machen gegen Frankfurt Mut

Für den VfL Bochum ist ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt dringend nötig. Die Statistik und die Vorsaison machen dem Bundesliga-Schlusslicht Hoffnung.

Am Samstag (8. Oktober, 15.30 Uhr) empfängt der VfL Bochum Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt an der Castroper Straße. Gegen die Hessen soll am 9. Spieltag endlich der erste Sieg der Bundesliga-Saison gelingen. Im Oberhaus wie auch in Bochum spricht die Bilanz für die Hausherren.

Allerdings zeigte sich die Eintracht in den ersten Wochen der Saison in guter Form. In der Champions League gab es zuletzt ein 0:0 gegen Harry Kane und Tottenham, in der Liga sind die Adler mit der drittbesten Offensive auf Platz sechs gestürmt und haben seit vier Pflichtspielen nicht verloren. Mit breiter Brust kommen die Gäste also nach Bochum, wo man für Selbstvertrauen unbedingt einen Dreier benötigt.

Castroper Straße gegen Eintracht eine Festung

Zum insgesamt 70. Mal stehen sich der VfL und die Eintracht bereits in einem Pflichtspiel gegenüber. Dabei haben die Bochumer mit 25 zu 29 Siegen (15 Remis) knapp das Nachsehen. Vor allem im DFB-Pokal gab es bittere Treffen, dreimal schoss Frankfurt den VfL in drei Duellen aus dem Wettbewerb.

In der Bundesliga sieht das schon besser für die Fans des VfL aus. Mit 24 Siegen konnten die Bochumer hier einen mehr einfahren als die Eintracht. Und vor allem an der Castroper Straße war es ein hartes Pflaster für die Hessen: Nur fünf Siege konnte Frankfurt hier feiern – bei 20 Heimerfolgen für den VfL.

In der Vorsaison hieß es übrigens ebenfalls am 9. Spieltag VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt – mit dem besseren Ende für die Gastgeber: Danny Blum hatte bereits in der dritten Minute das 1:0 erzielt, erst in der Nachspielzeit sorgte Sebastian Polter für den 2:0-Endstand. Das Rückspiel und damit letzte Duell entschieden dann die Adlerträger für sich. Polters Führungstreffer (19.) glich ein Eigentor von Erhan Masovic aus, Daichi Kamada traf zum 2:1.