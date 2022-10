BVB-Trainer wütend: "Es war wieder einmal sehr sichtbar, woran es seit Jahren hapert"

Nach dem 2:3 von Borussia Dortmund beim 1. FC Köln konnte BVB-Trainer Edin Terzic seinen Frust, ja seine Wut, nicht mehr zurückhalten und lederte los.

Borussia Dortmund hat es nicht geschafft die 1:0-Führung beim 1. FC Köln über die Zeit zu bringen beziehungsweise auszubauen und somit als Tabellenführer in das Topspiel am nächsten Wochenende gegen den FC Bayern München zu gehen. Der BVB verlor in Köln am Ende mit 2:3. Spieler und Trainer waren sauer.

Statt drei Punkten Vorsprung vor den Bayern, haben vor dem Duell beide Mannschaften 15 Zähler auf dem Konto. Nach dem Köln-Spiel war Edin Terzic für seine Verhältnisse richtig wütend und sprach Klartext.

Heute war es wieder einmal sehr sichtbar, woran es seit Jahren hapert, um konstant oben anzuklopfen. Wir waren nicht bereit, die letzten drei, vier Schritte zu gehen. Das ärgert uns gewaltig. Edin Terzic

"Es tritt wiederholt auf, dass wir Spiele, die wir komplett kontrollieren, einfach weggeben. Das Thema verfolgt uns seit Jahren", sagte Terzic nach dem nicht nur für ihn "bitteren“ 2:3 (1:0) beim 1. FC Köln und nahm bei seiner schonungslosen Analyse kein Blatt vor den Mund: "Heute war es wieder einmal sehr sichtbar, woran es seit Jahren hapert, um konstant oben anzuklopfen. Wir waren nicht bereit, die letzten drei, vier Schritte zu gehen. Das ärgert uns gewaltig."

Terzic begann schon am Sonntagmorgen mit der intensiven Aufarbeitung der dritten Saisonniederlage im achten Spiel. Viel Zeit bleibt ihm nicht. Am Mittwoch steht das wegweisende Champions-League-Duell beim FC Sevilla an, am Samstag kommt es zum Topspiel gegen die Bayern. "Wir haben auch in der Champions League aktuell nur drei Punkte auf dem Konto. Wir müssen zusehen, dass wir in Sevilla etwas holen", fordert BVB-Trainer Terzic. wozi mit sid