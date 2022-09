Schalke-Marktwerte: Marktwerte: Vier Gewinner, ein Talent und drei Neuzugänge büßen ein

Update der Marktwerte beim Portal Transfermarkt.de: Das sind die Gewinner und Verlierer beim Bundesligisten FC Schalke 04.

Sieben Partien hat der FC Schalke 04 seit der Rückkehr in die Bundesliga bestritten. Zu den positiven Überraschungen in den ersten Saisonwochen gehören zweifelsohne Spieler wie Marius Bülter, Florian Flick, Henning Matriciani und Tobias Mohr. Das schlägt sich auch im Bundesliga-Update des Branchenportals Transfermarkt.de wieder. Bei der am Mittwoch veröffentlichten Anpassung der Marktwerte gehört das Quartett zu den Gewinnern. Vier weitere S04-Profis mussten Einbußen hinnehmen.

Den größten Sprung machte Florian Flick. Wider Erwarten eroberte der 22-Jährige einen Stammplatz auf der Doppelsechs. Die vergangenen drei Partien bestritt er jeweils über 90 Minuten und zeigte solide Leistungen. Transfermarkt.de honorierte dies und verdoppelte Flicks Marktwert auf zwei Millionen Euro.

Jeweils um 500.000 Euro aufgewertet wurden Marius Bülter und Tobias Mohr. Bülter steht jetzt bei 2,5 Millionen Euro. Der 29-Jährige ist Schalkes bester Offensivspieler und Torschütze mit drei Treffern.

Der aus Heidenheim gekommene Mohr meisterte den Schritt in die Bundesliga ohne größere Anpassungsprobleme und steht nach sechs Einsätzen bei sechs Vorlagen. 1,8 Millionen Euro ist er laut Transfermarkt.de wert - mit Abstand der Karrierehöchstwert für den 27-Jährigen, der vor gut vier Jahren noch in der Regionalliga spielte.

Und auch Henning Matriciani verzeichnete ein Plus, ist nun mit 400.000 Euro gelistet (vorher 250.000 Euro). Der Verteidiger profitierte jüngst von Cedric Brunners Ausfall und durfte zweimal von Beginn an auf der rechten Abwehrseite ran.

Dabei erhielt Matriciani den Vorzug vor Mehmet Aydin. Viele Fans sehen in dem Eigengewächs einen Hoffnungsträger, doch mehr als ein Kurzeinsatz war in der Liga noch nicht drin. Spielpraxis sammelte Aydin vor allem in der zweiten Mannschaft. Darauf reagierte Transfermarkt.de mit einer Abstufung von zwei Millionen auf eine Million Euro.

Noch gravierender trifft es Florent Mollet. Der Wert des Neuzugangs aus Frankreich ist von sechs auf 2,5 Millionen Euro gesunken - ein Verlust von knapp 60 Prozent. Der Mittelfeldmann ist noch ohne Startelf-Einsatz und schaffte es zuletzt zweimal nicht in den Spieltagskader.

Mit Alex Kral und Jordan Larsson hinken zwei weitere Sommer-Verpflichtungen den Erwartungen bislang hinterher. Kral wurde nach wenig überzeugenden Auftritten von Flick aus der ersten Elf verdrängt. Sein Marktwert wird nun auf 5,5 Millionen Euro taxiert (-1,5 Millionen Euro).

Trotzdem ist Kral neuerdings der wertvollste Profi im gesamten Kader. Denn Larsson, bislang mit acht Millionen Euro auf Platz eins, liegt jetzt nur noch bei fünf Millionen Euro. Der 25-jährige Offensivmann gehörte in den letzten Partien zwar zur Startelf, wartet nach sechs Einsätzen aber noch auf seine erste Torbeteiligung.