Schalke: Bochum-Fans beleidigen Polter - der kontert trocken

Nach seinem Treffer gegen Ex-Klub VfL Bochum wird Stürmer Sebastian Polter in sozialen Medien angegangen. Der Schalker Neuzugang hat eine trockene Antwort parat.

Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub VfL Bochum hat Sebastian Polter seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein FC Schalke 04 erzielt. Mit seinem Tor in der Nachspielzeit zum 3:1 entschied der Angreifer das Derby für S04 und stürzte den Ex-Klub tiefer in die Krise. Anschließend drehte er zum Jubel ab.

Einigen Fans des VfL schien das sauer aufgestoßen zu haben. So richteten sich einige Nachrichten und Posts in sozialen Medien gegen den Stürmer. "Weißt du, lieber @polti1991, danke für den Jubel du… Ich sag nicht was ich sagen will, sonst bin ich lebenslang gesperrt", monierte etwa ein User bei Twitter und spielte auf die Situation nach dem Polter-Treffer an. Das wollte der Angesprochene so aber nicht auf sich sitzen lassen und konterte trocken: "Brauchst nicht, mein Postfach ist voll damit."





Und auch auf die Nachfrage eines Users, ob er denn überhaupt lesen könne, reagierte der Schalker statt aggressiv mit Selbstironie: "Nein, zu viele Kopfbälle", analysierte der Angreifer mit einem zwinkernden Auge. Das Tor gegen den VfL, für den er in 36 Einsätzen 11 Mal traf, erzielte Polter übrigens per Kopfball.