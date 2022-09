Bundesliga-Spieltage 10 bis 16 angesetzt - die Termine von Schalke, BVB und VfL

Die Bundesliga-Ansetzungen für die Spieltage zehn bis 16 sind da. Die Termine von Schalke, Borussia Dortmund und dem VfL Bochum gibt es hier.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat an diesem Freitag die zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage zehn bis 16 veröffentlicht. Der 16. Spieltag wird Anfang des kommenden Jahres ausgetragen, da die Liga nach dem 15. Spieltag (11. bis 13. November) für gut zwei Monate pausiert. Hintergrund ist die Weltmeisterschaft in Katar. Der 14. Spieltag wird als Englische Woche ausgetragen. Das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum steigt am Samstagnachmittag des 5. Novembers. Alle Spieltermine des BVB, FC Schalke und VfL Bochum.

Die Termine von Borussia Dortmund

10. Spieltag: Sonntag, 16. Oktober, 17.30 Uhr

Union Berlin - BVB

11. Spieltag: Samstag, 22. Oktober, 15.30 Uhr

BVB - VfB Stuttgart

12. Spieltag: Samstag, 29. Oktober, 18.30 Uhr

Eintracht Frankfurt - BVB

13. Spieltag: Samstag, 5. November, 15.30 Uhr

BVB - VfL Bochum

14. Spieltag: Dienstag, 8. November, 18.30 Uhr

VfL Wolfsburg - BVB

15. Spieltag: Freitag, 11. November, 20.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - BVB

16. Spieltag: Sonntag, 22. Januar, 15.30 Uhr

BVB - FC Augsburg

Die Termine des VfL Bochum

10. Spieltag: Samstag, 15. Oktober, 15.30 Uhr

VfB Stuttgart - VfL Bochum

11. Spieltag: Sonntag, 23. Oktober, 15.30 Uhr

VfL Bochum - Union Berlin

12. Spieltag: Samstag, 29. Oktober, 15.30 Uhr

VfL Wolfsburg - VfL Bochum

13. Spieltag: Samstag, 5. November, 15.30 Uhr

BVB - VfL Bochum

14. Spieltag: Dienstag, 8. November, 20.30 Uhr

VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach

15. Spieltag: Samstag, 12. November, 15.30 Uhr

FC Augsburg - VfL Bochum

16. Spieltag: Samstag, 21. Januar, 15.30 Uhr

VfL Bochum - Hertha BSC

Die Termine des FC Schalke 04

10. Spieltag: Freitag, 14. Oktober, 20.30 Uhr

FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim

11. Spieltag: Sonntag, 23. Oktober, 17.30 Uhr

Hertha BSC - FC Schalke 04

12. Spieltag: Sonntag, 30. Oktober, 17.30 Uhr

FC Schalke 04 - SC Freiburg

13. Spieltag: Samstag, 5. November, 18.30 Uhr

Werder Bremen - FC Schalke 04

14. Spieltag: Mittwoch, 9. November, 20.30 Uhr

FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05

15. Spieltag: Samstag, 12. November, 18.30 Uhr

FC Schalke 04 - FC Bayern München

16. Spieltag: Samstag, 21. Januar, 15.30 Uhr

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04